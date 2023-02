NEWS

Andrea Sanna | 14 Febbraio 2023

GF Vip 7

Attilio è l’eliminato del GF Vip 7

Trentatreesima puntata del GF Vip 7 questa sera su Canale 5 e un televoto davvero ricco di concorrenti. In nomination, infatti, questa settimana vediamo praticamente mezza Casa.

Tra i vipponi sulla graticola troviamo infatti Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Davide Donadei, Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Insomma davvero un televoto molto ricco e chiunque potrebbe rischiara di uscire e andare a casa.

Ma com’è andata realmente, tralasciando i vari sondaggi emersi? Partiamo con il dire subito che a salvarsi sono stati: Antonino, Nicole, Oriana, Nikita, Edoardo e Daniele. A rischio invece al ballottaggio finale abbiamo visto Attilio e Davide e a uscire è stato il giornalista.

Attilio non l’ha presa benissimo ed è uscito dalla Casa del GF Vip 7 senza salutare i vipponi, i quali sembrano esserci rimasti particolarmente male: “Mi aspettavo che salutasse almeno Daniele”, ha detto qualcuno. “Se non fosse andato Antonino a salutarlo sarebbe uscito così”, “Dopo tutti questi mesi insieme, questa reazione non mi è piaciuta”. Insomma i concorrenti non sembrano aver per niente apprezzato l’atteggiamento di Romita.

Scopriamo infine quelle che sono le percentuali di voto del Grande Fratello Vip 7. A comandare è Edoardo con il 26% di voti, seguito da Nikita con il 22%, Oriana con il 20%. E ancora tra gli altri Murgia con l’8% di preferenze, Daniele con il 7% e Antonino a Davide con il 6% e infine Attilio con il 5%.

Siete contenti di questo risultato o avreste preferito qualcosa di diverso? Diteci cosa ne pensate e continuate a seguirci per altre news sul GF Vip 7.