1 Bacio tra Attilio e Amaurys al GF Vip 7

Ieri sera al GF Vip 7 i vipponi hanno festeggiato il compleanno di Ginevra Lamborghini. Come ogni festa che si rispetti c’erano cibo e bevande varie. La ragazza non si aspettava la sorpresa e ne è rimasta molto contenta. Tra le tante cose accadute c’è stato anche un bacio tra Attilio Romita e Amaurys Perez. Qui sotto potete vedere il simpatico momento in un video. Ovviamente tra i due non c’è nulla di romantico, ma tutto è partito da un’idea goliardica del giornalista.

Attilio, infatti, ha proposto: “Senti ma ci diamo un bacio sulla bocca?“. Amaurys ha risposto rivolgendosi anche alla moglie: “Va bene? Ok. Angela, ok? Posso, Angela?“. Romita, guardando nella telecamera, ha aggiunto: “Angela, di me di puoi fidare“. Alberto De Pisis, entrando nella conversazione, con fare ironico ha aggiunto: “Di me un po’ meno“. Ed ecco, infine, il bacio durato un secondo e che si è concluso con le risate dei due.

Questa on è la prima volta che in una settimana si parla di Attilio Romita al GF Vip 7. Pochi giorni fa è stato protagonista di uno scatenato strip-tease. Il giornalista, però è anche stato capace di far discutere il web con alcune frasi che sono andate contro a un ex gieffino, ovvero Giucas Casella:

C’era Giucas Casella la scorsa edizione, che faceva la doccia con due ragazze che gli si scul******no addosso. E lui che allungava le mani su queste due ragazze. Ma la cosa è andata avanti per un quarto d’ora. Guarda è stata una cosa molto viscida e brutta. Vedere questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due bellissime ragazze e che tentava di acchiappare un po’ di pelle. La scena è stata proprio terribile.

Le notizie sul GF Vip 7 non finiscono qui…