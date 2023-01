GF Vip 7, Oriana è la preferita della puntata del 9 gennaio: tutte le percentuali

NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Gennaio 2023

Nicole Murgia vs Andrea Maestrelli

Come in molti sapranno alcuni mesi fa Nicole Murgia e Andrea Maestrelli hanno avuto una breve relazione, che non è finita nel migliore dei modi. Tuttavia a oggi i due non hanno mai svelato i reali motivi della loro rottura e sono sempre stati molto vaghi su quanto accaduto tra loro. Negli ultimi giorni però tra i Vipponi c’è stata un’accesa lite e nel corso del faccia a faccia sono emersi alcuni dettagli sulla fine della loro storia. Ma non è finita qui. Successivamente proprio Andrea ha parlato attraverso un codice segreto, il cosiddetto Snap, con Edoardo Tavassi. Agli occhi attenti del web tuttavia non è sfuggito l’accaduto. Dalla conversazione segreta gli utenti hanno estrapolato tre frasi: “Mi menava”, ” Sono stato 2 volte all’ospedale” e “Corna”.

Questa sera così nel corso della diretta la questione è stata affrontata e Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni ai due diretti interessati. A quel punto Nicole ha raccontato che una volta, durante una lite, le è sfuggito un piatto di mano e le schegge hanno ferito Andrea. Il calciatore così è stato costretto a correre al pronto soccorso per farsi medicare.

Poco dopo come se non bastasse Nicole Murgia ha replicato anche alle altre accuse di Andrea Maestrelli, parlando di alcuni spintoni che avrebbe dato al suo ex fidanzato durante un’accesa discussione. A quel punto lo stesso Signorini ha preferito non entrare nei dettagli di quanto accaduto, trattandosi di argomenti molto delicati.

Nel mentre sia Nicole che Andrea hanno annunciato che non torneranno a parlare del loro trascorso.