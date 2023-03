NEWS

Andrea Sanna | 5 Marzo 2023

Sui social Ivana Mrazova tra le storie ha pubblicato un pensiero in difesa del suo ex Luca Onestini, per poi attaccare Nikita

L’attacco di Ivana Mrazova

Ivana Mrazova ha avuto modo di tornare nella Casa del Grande Fratello Vip 7, dopo esserci stata già da concorrente nella seconda edizione. Qui, ancora una volta, ha avuto modo a che fare con l’ex Luca Onestini, con il quale sembra essersi ritrovata dopo la rottura.

Precisiamo che Ivana e Luca non sono tornati, ma hanno forse avuto modo di recuperare quella complicità e quello stare bene che pensavano ormai perduto. Nella Casa del GF Vip 7 abbiamo visto Ivana Mrazova e Luca Onestini complici e molto vicini. Lei prima di andare via gli ha dato anche un timido bacio, gesto che ha attirato l’attenzione del pubblico.

Intanto, tornata alla realtà di tutti i giorni, Ivana Mrazova è intervenuta sui social. Otre a ringraziare i fan per l’affetto ricevuto, spiegando quanto sia stata per lei una bella esperienza, in queste ore ha lanciato anche una stoccata a Nikita Pelizon, per poi prendere le difese di Luca Onestini:

“Sono scioccobasita! C’è qualcuno che pretende che Luca non parli più di lei. E neanche dopo 48 ore dalla mia uscita, è la prima che torna ad insinuare cose inesistenti… Cosa cercherà mai ancora? Comunque dopo la mia esperienza nella Casa, tutto questo non mi sorprende affatto”, ha scritto Ivana Mrazova.

La storia Instagram di Ivana Mrazova

C’è da precisare che in questa storia Ivana Mrazova non fa nomi, ma in base alle sue parole e allo sfondo utilizzato i fan del GF Vip sono convinti si riferisca a una concorrente. Parliamo nello specifico di Nikita Pelizon. Ricordiamo infatti che la vippona si era infatuata di Luca Onestini nei mesi scorsi, ma il loro rapporto non è mai sbocciato come avrebbe voluto. Si sono trovati spesso a litigare e lanciarsi accuse reciproche per difendersi, fino a quando proprio lo staff di Nikita non ha deciso di intervenire con una diffida.