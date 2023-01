NEWS

Andrea Sanna | 3 Gennaio 2023

GF Vip 7

La rivelazione di Andrea e Nicole

È bastata una nomination per riaccendere lo scontro nella Casa al GF Vip. Protagonisti di questa discussione, stavolta, sono Nicole Murgia e Andrea Maestrelli. Non tutti sanno ma l’attrice e il calciatore hanno avuto una relazione di due/tre mesi, conclusasi per svariati motivi, come hanno lasciato intendere entrambi.

Ieri sera quando è stato chiamato a fare il suo nome, Andrea Maestrelli ha deciso di fare proprio quello di Nicole Murgia, dando una spiegazione: “La motivazione è semplice. È la persona che conosco meglio qui dentro e da più tempo. In queste settimane non mi ha fatto cambiare opinione e idea su quello che lei è”. Sebbene non sia voluto entrare nei dettagli, Nicole è parsa davvero sorpresa tanto da discuterci. Il vero confronto però è giunto dopo. (QUI LA CLIP DELLA NOMINATION AL GF VIP)

Nel post puntata del GF Vip, Nicole Murgia ha affrontato Andrea Maestrelli (QUI IL VIDEO). Lei l’ha rimproverato per non averle detto nulla e alla prima nomination si sia comportato in questo modo. Ha fatto sapere, però, di non prendersela per il voto preso, bensì perché è stato lui a farlo: “Io mi sono scordata di noi? No, io ricordo bene tutto tranquillo. Cosa vuoi dire eh? Dai, vuoi raccontare tutto? Vuoi raccontare che ti ho tirato un piatto e ti sei tagliato? Va bene, dillo allora. Vuoi dire che ho mandato un messaggio a un altro ragazzo? Ok, vuoi dire tutto e allora fallo pure. Sì ho mandato il messaggio a un altro e ci siamo lasciati per questo, perché mi sono innamorata di un altro ragazzo”.

Così Nicole Murgia ha spinto Andrea Maestrelli a dire la sua, sottolineando come in due settimane non gli abbia rivolto la parola per poi darle il suo voto durante le nomination. L’attrice ha continuato a dire di essere davvero senza parole: “(…) Comunque adesso abbiamo detto i motivi e io non dirò altro. Vuoi dire altre cose ora?”

Andrea: “questa cosa l’ha fatta uscire lei a mozzichi e bocconi ti ripeto, io non toccherò più questo argomento perché lei a casa c’ha dei bambini, che se lei non si sente di tutelare, lo faccio io, io di questa storia non parlerò mai”#gfvip #nikiters #donnalisi #gintonic pic.twitter.com/LkxwJVwGE9 — Ssapori (@assaporar) January 3, 2023

Dal canto suo, però, Andrea Maestrelli ha affermato che non farà parola di quanto successo, poiché vuole tutelare i figli di Nicole Murgia: “Questa cosa l’ha fatta uscire lei a mozzichi e bocconi ti ripeto. Io non toccherò più questo argomento perché lei a casa c’ha dei bambini, che se lei non si sente di tutelare, lo faccio io, io di questa storia non parlerò mai”.

Ma non è finita qui, perché Nicole Murgia si è sfogata con altri coinquilini del GF Vip e ad attirare l’attenzione è stata anche una conversazione che Andrea Maestrelli ha avuto con Edoardo Tavassi…