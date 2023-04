NEWS

Nicolò Figini | 5 Aprile 2023

GF Vip 7

La risposta di Oriana Marzoli al rumor

In questi ultimi giorni abbiamo parlato di Nicole Murgia in relazione alla finale del Grande Fratello Vip 7. Proprio l’ex vippona, infatti, aveva commentato sui social la sua assenza nello studio insieme agli altri concorrenti eliminati, promettendo delle risposte:

“Come potete vedere non sono in studio. Il perché ve lo spiegherò. Ovviamente avrei voluto chiudere questo viaggio lì, insieme anche a tutti voi, ma va bene. Ora faccio il tifo per le mie persone, incrociamo le dita. Per il resto il vostro affetto è la mia vittoria”.

Successivamente, quella sera stessa, ha anche criticato Andrea Maestrelli perché stava sostenendo Nikita, con la quale non ricorda abbia mai avuto uno stretto rapporto: ““Ma come Andrea sostiene Nikita? Mi sono persa qualcosa? Micol sei una stella, comunque. Non vedo l’ora di rivederti”. Oggi, invece, il motivo è un altro e riguarda Oriana Marzoli.

Nicole Murgia si è trovata costretta a rispondere al commento di un utente del web: “Nicole, ieri Oriana ha visto i tuoi abbracci con Daniele. Non è stata molto contenta“. A questo punto, però, l’ex vippona ha voluto chiarire la situazione smentendo nel modo più categorico qualsiasi attrito con la veneuelana:

“A Oriana non voglio bene, di più. Il mio rapporto con lei lo difenderò sempre, fino alla morte. Quindi smettetela”.

In sostanza Nicole Murgia ha fatto capire che questi commenti si basano su fatti inventati di sana pianta da terze persone. Nonostante gli alti e bassi dentro la casa, quindi, pare che tra le due ci sia un buon rapporto. Noi vi terremo aggiornati in caso di ulteriori dettagli sulla faccenda. Continuate, nel mentre, a seguirci per non perdervi tante altre news.