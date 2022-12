NEWS

Andrea Sanna | 15 Dicembre 2022

GF Vip 7

La conferma di Antonino Spinalbese

Nei prossimi giorni, come vi avevamo preannunciato, Antonino Spinalbese lascerà per qualche giorno la Casa del Grande Fratello Vip 7. Da precisare, però, che si tratta di un abbandono momentaneo e non di certo definitivo.

Stando a quanto emerso Antonino Spinalbese dovrà sottoporsi a intervento chirurgico ed eliminare delle cisti che gli danno qualche fastidio di troppo. Come di consueto, poi, a seguito dell’operazione sarà costretto a rispettare la consueta quarantena e raggiungere poi gli altri concorrenti in Casa.

L’altra sera in giardino si parlava delle festività e Antonino Spinalbese ha confermato che molto presto dovrà uscire dal programma per qualche giorno e recarsi in clinica per togliersi quindi questo pensiero. Sebbene la regia abbia cambiato inquadratura poco dopo e tolto l’audio, come riferisce Biccy, si è sentito l”hairstylist dire: “Se c’arriviamo a Natale? Sì, ma io prima devo fare quella cosettina per cui uscirò. L’operazione? Em sì e…“

Purtroppo non siamo riusciti a trovare il video, ma quel che basta, comunque per avere la certezza che tra pochi giorni Antonino Spinalbese dovrà salutare i suoi compagni e operarsi. Al momento, però, non sembra volerci pensare e si gode i giorni insieme ai suoi coinquilini e Ginevra Lamborghini, tornata in Casa come ospite.

L’arrivo della vippona ha reso davvero molto felice Antonino Spinalbese. Si tratterà comunque di pochi giorni per loro a disposizione, dato che poi lei dovrà tornare alla sua vita di tutti i sempre. Anche se, come vedete dal video sottostante, Wilma Goich l’ha invitata a restare nella Casa e di provare a convincere il GF Vip. Lei ha spiegato, però, che non è possibile, dato che deve anche rispettare degli impegni.

Ginevra: “A Natale a casa mia non c’è nessuno”

Antonino: “Vai a casa mia”

Daniele: “No vai a casa mia che ho paura che muoia il banano”

DANIELE TI PREGO⚰️#gfvip pic.twitter.com/k9sRIdQVxo — V🤍 (@nuovagenesii) December 14, 2022

I fan di Antonino Spinalbese sui social hanno anche detto che lui ha raccontato: “Martedì vedrò il medico”. Al momento, però, ci teniamo a precisare che il Grande Fratello non ha confermato la sua uscita dalla Casa per sottoporsi a tale operazione. Dunque attendiamo il comunicato ufficiale da parte del programma.