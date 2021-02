1 Il biglietto di ritorno del GF Vip appartiene a…

A ridosso della puntata di questa sera, gli autori del GF ha preso una decisione importante. Tutti i vip, infatti, sono stati richiamati in salone e hanno dovuto ascoltare il comunicato letto da Andrea Zelletta, che citava quanto segue:

“Come sapete il biglietto di ritorno non è più valido dalla puntata di semifinale. Per questo motivo potete aprire a turno i vostri biglietti per scoprire chi fra voi aveva il biglietto vincente”.

In ordine alfabetico (partendo dalle donne per poi passare agli uomini), tutti i concorrenti del GF Vip hanno dovuto scoprire quale sarebbe stato il loro destino se fossero stati eliminati mediante televoto. La prima ad essere richiamata è Dayane Mello, che ha ottenuto esito negativo (ma è già in finale), seguita da Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando, sfortunate anche loro. Samantha de Grenet in questo caso è esclusa dalla lista poiché entrata tra le ultime e dunque ormai non era più valido avere questo privilegio.

Si è passati poi agli uomini. Il biglietto di ritorno di Andrea Zelletta ha avuto esito negativo, mentre è stato proprio quello di Pierpaolo Pretelli ad avere la meglio. Il modello ha mostrato infatti il pezzetto in carta in oro che gli avrebbe dato una seconda chance. Anche lui sembra esserne rimasto stupito. Per correttezza anche Tommaso Zorzi ha aperto il suo e dimostrato che in caso di eliminazione non sarebbe ritornato in casa.

Ecco il video del momento avvenuto pochi minuti fa nella Casa del GF Vip…

I biglietti di ritorno non sono più validi dalla semifinale. I vip li aprono.

Pierpaolo aveva quello vincente. Non c'è fortuna in questo mondo#gfvip #sovip #tzvip pic.twitter.com/E2kegISAUQ — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 26, 2021

Finalmente abbiamo scoperto quindi che il biglietto vincente apparteneva, probabilmente contro ogni previsione, a Pierpaolo Pretelli. Il modello ha già raggiunto la finale del GF Vip da diverse settimane, dove ha raggiunto Dayane Mello ed è stato poi seguito anche da Pierpaolo Pretelli.

Questa sera intanto rinnoviamo l’appuntamento con una nuova puntata del GF Vip. La semifinale tra poche ore decreterà gli ultimi nomi dei concorrenti che staccheranno un pass per lunedì sera, quando conosceremo il vincitore di questa quinta edizione.