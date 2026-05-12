A un passo dalla tanto attesa finale del Grande Fratello Vip, la tensione nella casa più spiata d’Italia sembra essere alle stelle. La protagonista del nuovo scontro tra inquilini è Francesca Manzini, che è stata duramente attaccata dalle altre protagoniste del reality show per alcuni suoi atteggiamenti.

GF Vip, polemica contro Francesca Manzini: cos’è successo?

La tensione nella casa del Grande Fratello Vip non accenna a diminuire, anzi in vista della finale è sempre più alta. Negli ultimi giorni, un fatto apparentemente privo di significato, ha in realtà scatenato una reazione tra i concorrenti, che ha portato a un nuovo scontro. A far discutere è stato un comportamento che gli inquilini hanno giudicato sopra le righe e altri hanno frainteso, e la protagonista della polemica è Francesca Manzini. Non è la prima volta che la concorrente si trova al centro del caos nel reality.

Dopo le polemiche legate al videomessaggio che le ha mandato la sorella, la situazione è andata sempre peggio, anche per via del caso del presunto bacio con Raul Dumitras. Un gesto definito “non voluto”, che ha diviso la casa, scatenando un acceso confronto tra gli inquilini. Sono state tante piccole gocce che hanno fatto traboccare il vaso. A prendere posizione le donne protagoniste, che si sono mostrate contrariate: Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. “Sei ossessionata dai tuoi fantasmi” le ha detto Antonella Elia, scatenando la sua accesa reazione. “Ti devi vergognare” ha risposto Manzini, particolarmente scossa.

Scontro al GF Vip: caos contro Francesca Manzini

Antonella Elia non si è fermata e ha tirato in ballo anche Marco Berry e un episodio che li aveva visti come protagonisti. “Ti devi vergognare di ribadire il calcio di Marco, l’hai fatto andar via per le tue crisi isteriche. Sei un’isterica che mette la gente nei guai” l’ha attaccata Elia. Francesca Manzini è rimasta molto colpita da queste parole e ha cercato di difendersi. “No, lui è andato via perché si è comportato male” ha spiegato. Nel confronto è intervenuta anche Alessandra Mussolini.

“Tu sei innamorata di sentirti vittima. Sei una bugiarda” ha dichiarato l’ex europarlamentare. Francesca Manzini è stata attaccata su tutti i fronti, tanto da rimanere isolata dal gruppo. Ha cercato lo stesso di ridimensionare quanto accaduto, definendo le reazioni delle altre protagoniste “troppo eccessive” e accusandole di essere sempre sul piede di guerra nei suoi confronti. Sono tutti piccoli episodi che non solo spezzano gli equilibri già precari all’interno della casa, ma che possono anche influenzare i giudizi del pubblico a casa. E in vista della finale non è una cosa positiva.