Manca sempre meno alla finalissima del Grande Fratello Vip 2026, fissata per il prossimo 19 di maggio. Chi vincerà questa edizione del reality show condotta da Ilary Blasi? Al momento se la giocano Antonella Elia e Alessandra Mussolini, in quanto sono le prime due finaliste ufficiali del programma in attesa, appunto, di sapere chi saranno gli altri che si contenderanno la vittoria finale.

Grande Fratello Vip 2026, la finale si avvicina

Ancora una decina di giorni e sapremo chi sarà il vincitore, o la vincitrice, dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. Edizione che ha rischiato seriamente di chiudere in anticipo, visti i pochi ascolti nelle prime puntate, ma che poi, anche inaspettatamente, si è ripresa tanto da far addirittura slittare la data della finale, che ora è fissata per il prossimo 19 di maggio. Al momento sono due le finaliste ufficiali, ovvero Antonella Elia e Alessandra Mussolini. In attesa di scoprire chi si aggiungerà loro, nelle ultime ore si è parlato di una possibile uscita anticipata di Raimondo Todaro, in quanto il ballerino avrebbe in programma uno spettacolo teatrale domenica 17 maggio, quindi due giorni prima della finale. Al momento non è ancora chiaro se deciderà di uscire o meno.

Grande Fratello Vip 2026, chi rischia di uscire prima della finale?

In attesa di sapere cosa farà Raimondo Todaro, diviso tra Casa e teatro, andiamo a vedere chi, secondo i recenti sondaggi sui forum dedicati, rischia di uscire prima della finalissima del 19 maggio. In gara, oltre alle due già citate finaliste, sono rimasti Marco Berry, Francesca Manzini, Raul Dumitras, Lucia Ilardo, Renato Biancardi e Raimondo Todaro. Le più votate sono la Volpe, con il 41% e la Ilardo con il 37%. Loro due, dunque, stando ai sondaggi non dovrebbero rischiare l’eliminazione. Più distaccata la Manzini mentre all’ultimo posto troviamo Marco Berry che quindi è il concorrente che rischia maggiormente di lasciare la casa del GF Vip a un passo dalla finalissima.

Grande Fratello Vip 2026, il dibattito social su Marco Berry

Dai sondaggi sui vari forum dedicati, Marco Berry risulta essere il concorrente a maggior rischio eliminazione. Poi si sa, i sondaggi lasciano il tempo che trovano e non è detto che la situazione non si ribalti. Sui social intanto è partito il dibattito con al centro l’illusionista che, secondo molti, non è riuscito a lasciare il segno e per questo risulta il meno votato nei sondaggi. Tra i commenti si legge ad esempio: “E’ diventato invisibile nelle ultime settimane”, “Non ha lasciato il segno”, “Rischia seriamente di uscire.” Sarà dunque davvero Marco Berry il prossimo concorrente a dover lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2026? Staremo a vedere!