Chi sarà il secondo finalista del GF Vip? Le percentuali
Chi sarà il secondo finalista del Grande Fratello Vip? Scopriamo insieme le percentuali.
Chi sarà il secondo finalista del Grande Fratello Vip? La tensione in casa è sempre più forte e con la finale che si avvicina i fans della trasmissione si chiedono chi potrebbe essere il secondo inquilino a raggiungere il traguardo tanto ambito.
Grande Fratello Vip: chi sarà il secondo finalista?
I concorrenti del Grande Fratello Vip che sono stati nominati sono Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilario, Marco Berry e Raul Dumitras. Gli inquilini sono convinti di essere a rischio eliminazione, ma in realtà non è così. Queste nomination servono a decretare chi sarà il secondo finalista di questa edizione. Nella puntata del reality che andrà in onda questa sera, martedì 5 maggio, verrà annunciato il concorrente che sarà presente durante l’ultima serata insieme ad Antonella Elia, che è già in finale.
Al momento il televoto è ancora aperto, perché la conduttrice Ilary Blasi lo chiuderà in diretta. Per questo è giusto precisare che fino a stasera le percentuali possono cambiare e tutto si può modificare. Per ora troviamo in vantaggio Alessandra Mussolini, che nelle ultime ore ha ottenuto una percentuale più alta. Leggendo i commenti sui social network, sembra che gli spettatori siano divisi tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe.
Grande Fratello Vip, secondo finalista: le percentuali
Il televoto vede in testa Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Quest’ultima sta continuando a guadagnare consensi, tanto che nelle prossime ore potrebbe tranquillamente raggiungere Alessandra Mussolini. Dietro di loro Lucia Ilardo, che in questi giorni è in un momento di tensione con Renato Biancardi. A seguire Francesca Manzini e per chiudere ci sono Raul Dumitras e Marco Berry. I due uomini al momento sembrano essere i due nomi meno forti in questo televoto in corso.
Le percentuali precise al momento sono le seguenti:
- Alessandra Mussolini in testa con il 40% dei voti;
- Adriana Volpe al secondo posto con il 30% dei voti;
- Lucia Ilardo al terzo posto con il 15% dei voti;
- Francesca Manzini al quarto posto con il 10% dei voti;
- Raul Dumitras al quinto posto con il 5% dei voti;
- Marco Berry al sesto posto anche lui con il 5% dei voti.
Nelle prossime ore le percentuali potrebbero modificarsi per via dei nuovi voti che arriveranno. Nella puntata di questa sera, martedì 5 maggio, Ilary Blasi chiuderà ufficialmente il televoto e scopriremo in diretta chi sarà il secondo finalista di questa edizione. Al momento il traguardo è stato raggiunto solo da Antonella Elia, che è già stata scelta come prima finalista.