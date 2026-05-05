Chi sarà il secondo finalista del Grande Fratello Vip? La tensione in casa è sempre più forte e con la finale che si avvicina i fans della trasmissione si chiedono chi potrebbe essere il secondo inquilino a raggiungere il traguardo tanto ambito.

Grande Fratello Vip: chi sarà il secondo finalista?

I concorrenti del Grande Fratello Vip che sono stati nominati sono Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilario, Marco Berry e Raul Dumitras. Gli inquilini sono convinti di essere a rischio eliminazione, ma in realtà non è così. Queste nomination servono a decretare chi sarà il secondo finalista di questa edizione. Nella puntata del reality che andrà in onda questa sera, martedì 5 maggio, verrà annunciato il concorrente che sarà presente durante l’ultima serata insieme ad Antonella Elia, che è già in finale.

Al momento il televoto è ancora aperto, perché la conduttrice Ilary Blasi lo chiuderà in diretta. Per questo è giusto precisare che fino a stasera le percentuali possono cambiare e tutto si può modificare. Per ora troviamo in vantaggio Alessandra Mussolini, che nelle ultime ore ha ottenuto una percentuale più alta. Leggendo i commenti sui social network, sembra che gli spettatori siano divisi tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe.

Grande Fratello Vip, secondo finalista: le percentuali

Il televoto vede in testa Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Quest’ultima sta continuando a guadagnare consensi, tanto che nelle prossime ore potrebbe tranquillamente raggiungere Alessandra Mussolini. Dietro di loro Lucia Ilardo, che in questi giorni è in un momento di tensione con Renato Biancardi. A seguire Francesca Manzini e per chiudere ci sono Raul Dumitras e Marco Berry. I due uomini al momento sembrano essere i due nomi meno forti in questo televoto in corso.

Le percentuali precise al momento sono le seguenti:

Alessandra Mussolini in testa con il 40% dei voti;

in testa con il 40% dei voti; Adriana Volpe al secondo posto con il 30% dei voti;

al secondo posto con il 30% dei voti; Lucia Ilardo al terzo posto con il 15% dei voti;

al terzo posto con il 15% dei voti; Francesca Manzini al quarto posto con il 10% dei voti;

al quarto posto con il 10% dei voti; Raul Dumitras al quinto posto con il 5% dei voti;

al quinto posto con il 5% dei voti; Marco Berry al sesto posto anche lui con il 5% dei voti.

Nelle prossime ore le percentuali potrebbero modificarsi per via dei nuovi voti che arriveranno. Nella puntata di questa sera, martedì 5 maggio, Ilary Blasi chiuderà ufficialmente il televoto e scopriremo in diretta chi sarà il secondo finalista di questa edizione. Al momento il traguardo è stato raggiunto solo da Antonella Elia, che è già stata scelta come prima finalista.