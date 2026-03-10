Nella nuova edizione del GF Vip pare ci siano due concorrenti con un ruolo speciale, ovvero quello di “spie degli autori”. Rivelati coloro che potrebbero ricoprire questa parte all’interno della Casa del Grande Fratello.

GF Vip, due spie degli autori nella Casa? I presunti nomi

Svelato il cast della nuova edizione del GF Vip (QUI PER VEDERE TUTTI I NOMI) e in attesa dell’avvio del reality show il 17 marzo, non mancano indiscrezioni e curiosità. Una di queste riguarda la presenza di due presunte “spie degli autori” all’interno della cerchia dei concorrenti annunciati.

Davide Maggio, a proposito del GF Vip, sul suo sito ha rivelato quanto segue: “Tra gli inquilini più famosi dell’edizione ce ne sono due che avrebbero dovuto avere un compito ben preciso: fare le spie, una sorta di raccordo tra gli autori e la Casa, sempre in nome della genuinità del reality“.

Non è chiaro se quest’idea nata nel Grande Fratello pensato e che avrebbe dovuto condurre Alfonso Signorini, vedrà la luce. Presto scopriremo se Ilary Blasi e gli autori avranno deciso di tenere o meno questa eventualità. Intanto, sempre la medesima fonte, ha anche rivelato chi sarebbero i prescelti ad avere questo incarico: si tratterebbe di Francesca Manzini e Marco Berry.

Le ultime sul reality show: mancherebbero due concorrenti

Il giornalista dopo l’annuncio del cast del GF Vip ha spiegato che in realtà all’appello mancherebbero ancora due nomi. Ma non è chiaro e nemmeno certo che questi possano far parte della cerchia di concorrenti.

La fonte ha fatto sapere infatti che in origine i concorrenti sarebbero dovuti essere 18. Non sappiamo però se i due rimasti fuori saranno o meno coinvolti:

“Se la partecipazione sia stata archiviata o se possano entrare in un secondo momento, non è dato sapere“, ha scritto a riguardo.

