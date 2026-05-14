Dopo i topi, nella Casa del Grande Fratello Vip, arrivano i pidocchi. La Casa ha bisogno di una disinfestazione immediata in tutta l’area esterna e interna.

Paura al GF Vip: arrivano i pidocchi

Nella Casa del Grande Fratello Vip è in corso un’improvvisa infestazione, che sta scatenando molto timore tra gli inquilini. La situazione ha richiesto una disinfestazione immediata, che è stata organizzata in tutta l’area esterna e interna della Casa. Tutto è iniziato quando alcuni gieffini si sono resi conto della presenza di alcuni piccoli insetti sulle loro magliette e sui vestiti in generale. A lanciare l’allarme per primo è stato Raimondo Todaro. “Ho la t-shirt piena, ma sono strani. Sembra che volino e non saltino. Ok guardate! Questi volano” ha dichiarato il ballerino, parlando con i suoi coinquilini. La paura si è subito scatenata, per il dubbio che si trattasse di moscerini, pulci o pidocchi. I piccoli insetti sembravano saltare e volare, e questo ha reso ancora più difficile riuscire a identificarli.

Alessandra Mussolini e Adriana Volpe si sono subito mosse verso una soluzione drastica, avviando una disinfestazione profonda della Casa, concentrandosi in modo particolare sul giardino e sugli arredi esterni. Hanno usato aspirapolvere e stracci con detersivi, per cercare di eliminare completamente ogni traccia degli insetti. Probabilmente questi animaletti sono riusciti a proliferare in giardino a causa della scarsa attenzione alla pulizia dei gieffini nello spazio esterno. “Qui è disgustoso, dovevamo pensarci prima e non arrivare a questo punto” ha dichiarato Alessandra Mussolini, sottolineando che non si trattava di pulci.

GF Vip, arrivano i pidocchi: in passato erano entrati i topi

La paura per ospiti indesiderati al Grande Fratello Vip non è una novità. Nel corso delle varie edizioni ci sono stati episodi legati alla presenza di topi, che hanno scatenato il panico tra i concorrenti. Un esempio è quello dell’edizione del 2021, quando Gianmaria Antinolfi aveva raccontato di essersi trovato all’improvviso davanti a un topo, che era fermo davanti all’ingresso del confessionale. Era rimasto molto stupito e anche spaventato. “Mi ha proprio guardato. E poi ha iniziato a scappare in tutta la casa” aveva raccontato.

Un altro episodio è accaduto nell’edizione del 2024, quando alcune concorrenti, come Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti, avevano segnalato la presenza di un topo negli spazi comuni all’interno della casa del GF Vip. Anche in quell’occasione la regia era stata costretta a cambiare inquadratura in varie occasioni durante la diretta 24 ore su 24 per evitare di mandare in onda immagini in cui il roditore camminava senza problemi all’interno della casa.