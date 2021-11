I fan del GF Vip avvisano Aldo Montano e Manuel Bortuzzo

Giornata piuttosto tranquilla al GF Vip quest’oggi, anche se non è mancato qualche momento particolare, che non è passato di certo inosservato. Sebbene questa mattina Aldo Montano abbia avuto un ampio confronto con Alex Belli, i fan fuori dalla Casa del GF Vip sembrano non aver abboccato alle dichiarazioni dell’attore. Qualcuno si è appostato fuori e ha cominciato a urlare qualcosa per lo schermidore. Una frase che è stata una sorta di avvertimento, come un volerlo mettere in guardia su chi fidarsi e chi no: “Aldo, fidati di Manuel e Gianmaria”.

Manuel Bortuzzo, apprese quelle parole e conscio del bellissimo legame che lo unisce ad Aldo Montano ha sorriso. Stessa reazione l’ha avuta anche quest’ultimo il quale non ha potuto fare a meno di ringraziare per quanto fatto nei suoi confronti: “Grazie”, si è limitato a dire sorridendo Aldo Montano. Il momento è stato ovviamente interrotto dalla musica che il GF Vip introduce ogni qualvolta qualcuno cerca dall’esterno di dargli informazioni.

Ma ecco il video dei due concorrenti del GF Vip Aldo Montano e Manuel Bortuzzo che ascoltano ciò che gli viene riferito da fuori…

Ma non solo per Aldo Montano, pare che sia arrivato un chiaro avvertimento diretto anche a Manuel Bortuzzo. Qualcuno, infatti, gli avrebbe suggerito di stare lontano da Alex, suo grande amico nella Casa del GF Vip. I fan gli hanno spiegato infatti di non fidarsi di lui. Affermazioni che vanno a sommarsi alle urla che nel pomeriggio sono arrivate contro Alex Belli, dove non sono mancate accuse e insulti da parte di chi segue la trasmissione. I suoi compagni, però, hanno preferito non farne parola con lui per il momento.

Che ne pensate di quanto accaduto? Continuate a seguirci per altre news e curiosità sul GF Vip e i suoi protagonisti.

