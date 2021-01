1 La psicologa del GF Vip, Piera Fiorillo, svela il motivo per cui la chiamano più spesso. Ecco le sue parole

Il GF Vip è un’esperienza non solo per farsi conoscere dai telespettatori, ma anche per scavare dentro alle proprie fragilità. I due prolungamenti del reality show di Canale 5 hanno provocato momenti di down tra i vipponi e qui è preziosa la presenza della psicologa, Piera Fiorillo, che custodisce tutti i loro segreti.

Di recente è finita sotto la lente d’ingradimento di alcuni fan che non ne hanno condiviso i suggerimenti dati a Pierpaolo Pretelli, ovvero quando gli è stato consigliato di prendere le distanza per capire i suoi sentimenti nei confronti di Giulia Salemi e comprendere così cosa vuole per il suo futuro.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, come riportato da BlogTivvu, per la prima volta l’analista ha rivelato il motivo per cui viene chiamata più spesso dai concorrenti. Per prima cosa Piera ha raccontato come si presenta l’inquilino-tipo appena si interfaccia con un’esperienza unica come quella del GF Vip. Ecco le sue dichiarazioni:

“Oscilla tra l’entusiasmo per la nuova esperienza e il timore di qualcosa che non conosce. Nella prima fase, in genere però, prevale l’entusiasmo. Gli equilibri cominciano a cambiare nell’arco del primo mese, quando le nomination non hanno più le motivazioni superficiali dei primi giorni di conoscenza e assumono una valenza più personale”, ha confidato, e ancora:“Dopo un mese nel gruppo, che a quel punto ha concluso il periodo di conoscenza, comincia anche la competizione che compatta o disintegra gli equilibri”.

Ma non è finita qui, perché Piera del GF Vip ha rivelato altre curiosità alla rivista di Alfonso Signorini…