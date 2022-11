NEWS

Andrea Sanna | 26 Novembre 2022

GF Vip 7

I vipponi del GF Vip rimasti in isolamento per il Covid hanno ricevuto info dall’esterno? Le segnalazioni degli utenti

Le rivelazioni dei vipponi del GF Vip

Continua ad esserci un alone di mistero circa quanto accaduto tra i concorrenti del GF Vip nel periodo di isolamento in hotel. Il pubblico che seegue passo passo le vicende dei concorrenti ha portato alla luce alcuni episodi. C’è chi è certo che i vip abbiano ricevuto info dall’esterno. Ma potrebbe esserci una spiegazione a tutto, forse!

Nella giornata odierna, per esempio, Wilma Goich si è lasciata scappare il risultato dell’Argentina contro l’Arabia Saudita. Dichiarazione che ha suscitato perplessità tra gli altri. Ma non è tutto. Anche Attilio Romita si è fatto scappare qualche dichiarazione e non solo. Dopo la riflessione su Giovanni Ciacci, il giornalista ha raccontato a Sarah Altobello di aver aver ricevuto un messaggio dalla sua dolce metà Mimma. Attilio ha svelato alla coinquilina del rapporto turbolento con sua figlia, la quale come sappiamo pare aver chiuso momentaneamente i rapporti con lui perché contraria al suo ingresso al GF Vip. Nella chiacchierata con Sarah, Attilio si è lasciato scappare: “Mi ha mandato un messaggio, Mimma, sul cellulare. Un messaggio affettuoso con scritto ‘ti aspetto’. Io poi le ho risposto al messaggio chiedendole se potesse darmi notizie da Milano di mia figlia. E non me ne hanno dato”.

no praticamente sta cosa l’ha spiegata bene ieri luca la produzione ha mandato un messaggio alle persone più care e loro hanno potuto leggere quello che gli hanno mandato ma non hanno preso i cellulari anche se da alcune dichiarazioni sembra così #gfvip #nikiters #incorvassi https://t.co/MwsozDJze5 — Gaia (@gaiacolognesi) November 26, 2022

Ma a quanto pare non è l’unica cosa emersa e portata a galla dai telespettatori che seguono la diretta del GF Vip su Mediaset Extra. “Wilma ha appena detto che ha ricevuto messaggi in albergo dal nipote. Viaaaaa”, ha scritto una fan della trasmissione, alla quale ha risposto un altro utente: “Hanno censurato un paio di secondi e subito dopo Luca Onestini ha detto che è stata la produzione a mettersi in contatto con i parenti facendogli lasciare un messaggio. Ormai il danno lo hanno fatto, è inutile coprire”.

Sebbene sul web si sia scatenato un po’ il panico e c’è chi non risparmia critiche dopo queste uscite degli ex positivi del GF Vip, pare ci sia un’altra versione dei fatti. O meglio una spiegazione che potrebbe risolvere questo rebus. Alcuni utenti, come vediamo nel video e nel commento sopra, hanno spiegato che la produzione, come raccontato da Luca Onestini, avrebbe concesso a loro in isolamento di poter mandare un messaggio alla famiglia. Il tutto probabilmente per rassicurarli dopo la positività al Covid 19 e niente più.

Non tutti però sembrano essere convinti e chiedono venga fatta chiarezza in merito a quanto detto da Attilio Romita e gli altri suoi compagni del GF Vip 7.