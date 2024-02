Sanremo

Vincenzo Chianese | 7 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Durante la prima performance di Ghali al Festival di Sanremo 2024 a spuntare nella platea dell’Ariston è stato un Alieno. Ma chi è e come si chiama? Ecco cosa sappiamo in merito.

Chi è l’Alieno al fianco di Ghali

Un cast d’eccezione quest’anno al Festival di Sanremo 2024. Sappiamo bene che tra i 30 Big in gara alla kermesse musicale c’è anche Ghali, che ieri sera ha presentato per la prima volta la sua canzone Casa Mia. In molti nel mentre hanno notato che durante la performance dell’artista a un tratto nella platea del Teatro Ariston è spuntato un Alieno, che accompagnerà il cantante per tutte le serate del Festival della canzone italiana.

Ma chi è questo Alieno e cosa sappiamo su di lui? Andiamo a scoprire cosa è emerso in queste ultime ore. A indagare a fondo sulla questione è stato Webboh, che ha rivelato l’identità della persona che si nasconde dietro la maschera. Ad affiancare il rapper è Rich Ciolino, che lo stesso cantante ha presentato come un amico venuto “da lontano”.

Ma perché dunque Ghali ha scelto di farsi affiancare da un Alieno per la sua esibizione a Sanremo? Come in molti avranno inteso, Casa Mia racconta di un ipotetico dialogo tra l’artista e un extraterrestre, che guarda il pianeta Terra da una prospettiva esterna. L’Alieno è dunque una figura chiave nel brano del cantante, che ha così scelto di far apparire il personaggio tra il pubblico dell’Ariston.

Casa Mia nel mentre sembrerebbe aver già conquistato il pubblico e sono in molti quelli che in queste ore stanno già cantando il brano. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime serate del Festival della canzone italiana e come ci sorprenderà il rapper? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre fargli un enorme in bocca al lupo.