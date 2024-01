CASA MIA canzone Ghali Sanremo 2024: testo e significato

Sanremo

Vincenzo Chianese | 30 Gennaio 2024

Sanremo 2024

Sta per iniziare il Festival di Sanremo 2024 e quest’anno a partecipare per la prima volta alla kermesse ci sarà anche Ghali, che presenterà la canzone Casa Mia. Vediamo dunque cosa sappiamo sul brano, dal testo al significato.

Casa Mia testo canzone Ghali

Dopo diversi mesi di pausa poche settimane fa Ghali ha rilasciato il suo nuovo attesissimo album. Tuttavia il giovane artista ha deciso di sorprendere ancora di più i suoi fan e quest’anno per la prima volta parteciperà in gara al Festival di Sanremo 2024 con la canzone inedita Casa Mia.

In attesa di ascoltare il brano per la prima volta, andiamo a scoprire un estratto del testo:

Vorrei andare via però

La strada non porta a casa

Se la tua casa non sai qual è

Ma il prato è verde, più verde, più verde

Sempre più verde (sempre più verde)

Il cielo è blu, blu, blu

Molto più blu (ancora più blu)

Non mi sento tanto bene

Però

Sto già meglio se mi fai vedere

Il mondo come lo vedi tu

Non mi serve un’astronave, lo so

Casa mia,

Casa tua,

Che differenza c’è? Non c’è

Ma qual è casa mia

Il testo di Casa Mia, canzone con la quale Ghali gareggerà a Sanremo 2024, è stato scritto da G. Amdouni – D. Petrella – M. Zocca. Si tratta di un brano elettro-rap che affronta diversi temi impegnati e che segna il debutto dell’artista al Festival della canzone italiana.

Significato di Casa Mia

Adesso che abbiamo letto un estratto del testo di Casa Mia, andiamo a scoprire qual è il significato della canzone che Ghali presenterà a Sanremo 2024. Come ha rivelato lui stesso a Tv Sorrisi e Canzoni, il brano è nato la scorsa estate con Michelangelo, produttore di Blanco. In merito al pezzo il cantante afferma:

“Ho chiuso l’album, ce ne eravamo dimenticati. Ce ne siamo accorti, lo abbiamo sistemato e Sanremo era la giusta destinazione. Il testo è un dialogo tra me e un extraterrestre che mi fa notare quanto il nostro pianeta sia bellissimo, e che nonostante le tragedie del mondo la natura sistema sempre tutto”.

Ghali dunque si prepara ad affrontare il palco dell’Ariston e senza dubbio ne vedremo di belle.

Le parole di Ghali prima di Sanremo 2024

Come annunciato, si tratta della prima partecipazione di Ghali al Festival di Sanremo e di certo con Casa Mia saprà conquistare il pubblico.

In passato tuttavia, precisamente nel 2020, il cantante era stato ospite alla kermesse. Adesso però si tratta di un’esperienza del tutto nuova e in merito l’artista ha affermato:

“L’Ariston è magico, senti di essere su un palco dove si fa la storia della musica. Quando ci sono stato l’altra volta percepivo la tensione nel backstage. Quella degli artisti, eh… io in quel ruolo ero rilassato. Il pubblico e la città erano bellissimi, e Amadeus è stato molto accogliente”.

Non resta dunque che attendere per scoprire come Ghali ci stupirà.

I Big in gara a Sanremo 2024

Ma vediamo chi sono i 30 Big in gara a Sanremo 2024 e scopriamo i titoli delle loro canzoni:

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai!

Angelina Mango – La noia

Annalisa – Sinceramente

Big Mama – La rabbia non ti basta

Bnkr44 – Governo punk

Clara – Diamanti grezzi

Dargen D’Amico – Onda alta

Diodato – Ti muovi

Emma – Apnea

Fiorella Mannoia – Mariposa

Francesco Renga e Nek – Pazzo di te

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Gazzelle – Tutto qui

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Ghali – Casa mia

Il Tre – Fragili

Il Volo – Capolavoro

Irama – Tu no

La Sad – Autodistruttivo

Loredana Bertè – Pazza

Mahmood – Tuta gold

Maninni – Spettacolare

Mr. Rain – Due altalene

Negramaro – Ricominciamo tutto

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Rose Villain – Click Boom!

Sangiovanni – Finiscimi

Santi Francesi – L’amore in bocca

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

A Ghali e alla canzone Casa Mia facciamo un grande in bocca al lupo.