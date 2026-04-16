Milly Carlucci è la regina del sabato sera Rai, “Ballando con le Stelle” è infatti ad esempio uno dei programmi più seguiti in assoluto in ogni stagione televisiva. Ora ecco che una splendida notizia riguardante la sua primogenita, Angelica Donati, cambierà in modo significativo la sua vita!

Milly Carlucci diventa nonna: la figlia Angelica Donati è incinta

Angelica Donati è la primogenita di Milly Carlucci e dell’ingegnere Angelo Donati. Oggi ha 39 anni ed è sposata con il principe Fabio Borghese. Dopo le nozze da favole, la coppia sta per avere il primo figlio! Angelica, infatti, è incinta! Ad anticipare la notizia è stato il Settimanale DiPiù, che ha rivelato che la manager è già al settimo mese di gravidanza, con la nascita del piccolo, o della piccola (il sesso non è infatti stato reso noto), dovrebbe avvenire dunque nel mese di giugno. Milly Carlucci, quindi, a breve diventerà nonna!

Angelica Donati è incinta: l’amore con il principe Fabio Borghese

Tra qualche mese l’amata conduttrice televisiva Milly Carlucci diventerà nonna: la sua primogenita, Angelica Donati, è infatti incinta al settimo mese. La manager 39enne è sposata da due anni con il principe Fabio Borghese. I due si sarebbero conosciuti sul lavoro e, nonostante i vent’anni di differenza, fin da subito l’amore è stato più forte e oggi sono una coppia consolidata e innamorata. Borghese, ricordiamo, è discendete di una delle famiglie più blasonate d’Italia, tra i proprio antenati persino Papa Paolo V e quattro cardinali. Oggi Fabio Borghese è manager di Arsenale Group ed è già padre di due figli, nati da un precedente matrimonio.

Angelica Donati e il rapporto con la madre Milly Carlucci

Angelica Donati presto partorirà il suo primo figlio/a, con Milly Carlucci che quindi sta per diventare nonna. In una intervista a Elle, la manager 39enne aveva parlato del suo rapporto con la madre. Ecco le sue parole: “Mia madre è stata sempre un esempio. Nonostante io abbia intrapreso un percorso diverso posso dire senza dubbio che essere sua figlia ha significato per me crescere con un chiaro modello di riferimento, una donna fonte di ispirazione per la sua tenacia, la sua determinazione e la sua indipendenza. Al netto del successo, per me è stata una madre sempre presente, che non mi ha mai fatto mancare il supporto. Sono fortunata ad avere una guida del genere, a cui potermi rivolgere nei momenti di difficoltà e che mi ha permesso di diventare la donna che sono oggi.”