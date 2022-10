1 L’amica famosa di Giaele De Donà

La puntata di ieri sera del GF Vip 7 è stata ricca di avvenimenti. Si è parlato molto di Marco Bellavia e alcuni vipponi sono stati puniti per le loro azioni. Ginevra Lamborghini, infatti, è stata squalificata per una frase che ha pronunciato. Giovanni Ciacci, inoltre, è stato mandato al televoto flash con altri concorrenti ed è stato il meno votato. Per tale ragione ha dovuto abbandonare la Casa più spiata d’Italia. In un secondo momento, però, si è passati ad altri argomenti. Abbiamo visto al centro, per esempio, Sofia Giaele De Donà.

Dopo la puntata la vippona si è messa a parlare con Alberto De Pisis ed Elenoire Ferruzzi, svelando alcuni retroscena sulla sua vita e su un punto toccato da Signorini in puntata. Questo ciò che riporta anche Pipol Gossip:

Amore hai visto Alfonso che ha parlato della vacanza a Capri costata più di 30.000 Euro? Sì, è stata fatta con chi sai tu. La persona che conosciamo entrambi e che è popolare. Tutto ok, però non mi va che passi che lei si fa pagare le vacanze da mio marito. Perché lui è generoso, ma non è che paga tutte le vacanze a tutti. Che poi quella cosa della vacanza lì è riferita ad un mese in cui ho speso una determinata cifra. Alcune cose le ho pagate io, altre la mia amica e altre ancora in collab. In un mese sono arrivata a spendere tot. Questa mia amica qui non ha problemi di soldi e si può pagare tutto da sola fidatevi. Non è che mi voglio giustificare, però voglio dire le cose come stanno.

L’amica di Giaele De Donà sarebbe Taylor Mega, la quale ha scritto su Instagram un messaggio: “Spero si faccia forza e non esca. E che faccia uscire il suo carattere perché ne ha da vendere. Per una che non ha (quasi) mai fatto TV non è facile. Deve solo prendere il ritmo. Mi fa male vederla così“.

