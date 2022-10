1 Giaele De Donà si arrabbia con Antonino

Giaele De Donà e Antonino Spinalbese in questi giorni si stanno avvicinando sempre di più. Ridono, scherzano e si stuzzicano, tenendo però bene a mente che la vippona è sposata con l’imprenditore americano Brad. Parlando di un possibile regalo di compleanno da parte del marito, per esempio, Antonino ha detto: “Guarda, Brad dovrebbe fare una tamarrata. Dovrebbe arrivare con l’elicottero, buttare giù una scala… Tutti i fiori, tutto quello che ti manca. Sono curioso. Talmente elegante che secondo me sai dove sta?“.

Giaele, scherzando afferma: “Ma perché sei così geloso? Guarda che ho un cuore grande sia per te sia per lui. Non è che ti devi mettere così in competizione“. In seguito, però, si è mostrata preoccupata per la possibile reazione del marito a questi giochi con il coinquilino:

No, raga… Questo è il mio pensiero. Se domani non mi arriva qualcosa. Una lettera in prima serata da lui, un video, un aereo, niente, vuol dire che c’è qualcosa che non va. Questo è poco ma sicuro. Però secondo me, visto che non ho fatto niente di male e non c’è niente che non va, qualcosa mi deve fare. Perché altrimenti vuol dire che ho combinato qualche casino e non lo so.

Preoccupazioni infondata perché ieri sera Brad ha mandato a Giaele De Donà una tenera lettera d’amore. Fatto sta che nella diretta è stata interpellata anche Ginevra Lamborghini, con la quale sembrava stesse per nascere qualcosa prima della squalifica di lei. Giaele, però, nella notte si è arrabbiata con Spinalbese. Qui sotto il video.

Io pensavo che tra te e Ginevra ci fosse solo amicizia e che tu non fossi interessato a lei. Altrimenti non mi sarei messa a fare queste provocazioni, no? Perché da casa non passa così. E passo per io, quella di turno, che ti sta mettendo… No, ma il fatto è sempre quello che tu non ti esponi e poi ti lamenti se passi per donnaiolo. Quando Antonella ti viene a dire che magari ti piace, tu non rispondi di no. Stessa cosa con Ginevra… Capisci che dall’altra parte ci sono delle persone? Tu pensi solo alla tua di reputazione. Stasera mi hai fatto fare una figura pessima.

