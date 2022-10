1 Il marito di Giaele De Donà fa discutere

Come sappiamo una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 7 che ha attirato l’attenzione mediatica è senza dubbio Giaele De Donà. La Vippona infatti fin dal primo momento ha raccontato di avere un matrimonio aperto con suo marito Brad, imprenditore americano di 21 anni più grande. Naturalmente le dichiarazioni della modella hanno diviso non solo il web, ma anche i concorrenti stessi, e in molti hanno attaccato Giaele, che ha affermato:

“Mi definisco, soprattutto, una donna libera. Anche se sono sposata. Mi tratta come una principessa, anzi no, come una regina. Lui è stato sicuramente a inserirmi nella high society internazionale. […] Io e mio marito abbiamo un matrimonio non convenzionale. Passiamo sei mesi all’anno insieme. Poi per il resto io faccio la mia vita e lui la sua in giro per il mondo. Detesto la monogamia: chi si mangerebbe la stessa minestra tutti i giorni?”.

Per giorni si è dunque parlato del matrimonio aperto di Giaele De Donà. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Il settimanale Chi ha infatti paparazzato Brad a Milano in compagnia di una conduttrice. Di chi parliamo? Di Rossella Di Pierro. I due sono stati beccati mentre si stringevano l’uno all’altra, apparendo complici e in perfetta sintonia. Non è escluso tuttavia che si tratti solo di una semplice amicizia, e in molti si chiedono se le immagini (QUI per vederle) verrano mostrate a Giaele nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip 7.

In queste ore come se non bastasse a parlare è stato il fratello della De Donà, che ha fatto delle confessioni inedite sulla Vippona. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.