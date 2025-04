Al GialappaShow Brenda Lodigiani ha portato una nuova imitazione, quella di una Marcella Bella convintamente di destra. La comica ha anche cantato una nuova versione di Pelle diamante.

Brenda Lodigiani imita Marcella Bella al GialappaShow

Brenda Lodigiani torna a sorprendere il pubblico di GialappaShow con una nuova esilarante imitazione, tra le più irriverenti della stagione.

Nella puntata andata in onda questa sera su TV8, la comica ha vestito i panni di Marcella Bella. Ha proposto una versione inedita e totalmente rivisitata di Pelle diamante, il brano con cui la cantante ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo.

Un’imitazione che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico, non solo per una certa somiglianza fisica, grazie al lavoro di make-up, ma soprattutto per l’originalità del testo riscritto.

Brenda Lodigiani, infatti, ha trasformato Pelle diamante, classificatasi all’ultimo posto a Sanremo ma che ha comunque riscosso un discreto successo popolare, in un ironico e surreale “inno” in difesa della destra italiana e della premier Giorgia Meloni.

Mesi fa, infatti, la cantante aveva commentato alcune voci, secondo cui sarebbe stata favorita proprio a Sanremo perché di destra.

A gennaio aveva risposto dicendo a Il Messaggero che “Ho 56 anni di carriera alle spalle e non ho bisogno di raccomandazioni. Detto questo, tutta la mia ammirazione per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: una donna in gamba, che ci rappresenta bene“.

Il brano, presentato come “L’Inno di Marcella”, ha criticato i detrattori del Presidente del Consiglio in modo volutamente esagerato e comico, trasformando la performance in un momento satirico che potrebbe far discutere.

L’esibizione è stata accolta con grande entusiasmo dai fan dello show sui social, dove in pochi minuti sono iniziati a circolare commenti. Molti hanno apprezzato l’ironia tagliente dell’imitazione, che in realtà è stata solo una parte di un progetto più grande.

Brenda Lodigiani, infatti, ha ripreso la serie su Mussolini, M il Figlio del Secolo e l’ha trasformata in M la Figlia del Secolo, in cui l’artista analizza il panorama musicale italiano per cercare degli alleati di destra, con grande fatica.

Non resta ora che attendere di vedere se arriverà qualche reazione da parte della vera Marcella Bella. In molti sono convinti che non tarderà ad arrivare e non sarà positiva…