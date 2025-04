Stando alle ultime indiscrezioni, Stefano De Martino potrebbe essere pronto a lasciare la conduzione di Stasera tutto è possibile al termine di questa edizione.

Stefano De Martino dice addio a Stasera tutto è possibile?

Potrebbe essere arrivato il momento dei saluti per Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile. Secondo quanto riportato da Fanpage, infatti, l’avventura del conduttore alla guida del fortunato show di Rai 2 potrebbe concludersi proprio con l’ultima puntata di questa edizione, in onda domani sera.

A farlo intuire sarebbe anche il clima speciale previsto per il gran finale. Si parla di un saluto particolarmente commosso da parte di De Martino e di un messaggio rivolto al pubblico che suonerà come un arrivederci ad un luogo e un tempo non precisati. Si lascerebbe, dunque, spazio ad un possibile addio.

Una scelta che, se confermata, arriverebbe in un momento davvero d’oro per il programma. STEP continua a registrare ottimi ascolti e a godere dell’affetto del pubblico.

Proprio per questo, il possibile addio di De Martino sarebbe legato alla sua volontà di cimentarsi in nuove sfide, probabilmente in prima serata su Rai 1, rete su cui la sua presenza è già apprezzata.

In attesa di capire se davvero Stefano De Martino lascerà Stasera tutto è possibile, l’ipotesi più probabile è che il programma prosegua comunque la sua corsa su Rai 2 anche nella prossima stagione, con un nuovo conduttore chiamato a raccogliere la sua eredità.

Per ora non ci sono, però, certezze su chi potrebbe prendere il suo posto. È ancora da capire se effettivamente Stefano De Martino lascerà STEP. Nel caso, comunque, è facile immaginare che in Rai si stia già ragionando su qualche nome capace di mantenere viva l’anima scanzonata e divertente dello show.

Quel che è certo è che l’eventuale addio di De Martino segnerà la fine di un ciclo importante per Stasera tutto è possibile, ma allo stesso tempo potrebbe aprire per lui un nuovo capitolo ricco di grandi opportunità e nuove avventure televisive.