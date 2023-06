NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Parla Gian Maria Sainato

Sono passati alcuni giorni da quando Gian Maria Sainato ha lasciato L’Isola dei Famosi. Il modello nel mentre ha fatto rientro in Italia ed è così tornato alla sua vita di sempre. In queste ore così l’ex naufrago ha rilasciato una lunga intervista a Biccy, durante la quale ha parlato del suo percorso in Honduras, ammettendo di non essere soddisfatto di come siano andate le cose. Queste le dichiarazioni di Gian Maria:

“Purtroppo non sono soddisfatto, essere entrato come “ultimo” dei concorrenti ed essere trattato da “ultimo arrivato” da tutti, dall’inizio alla fine, mi ha solo fatto demoralizzare puntata dopo puntata”.

Gian Maria Sainato parla anche della possibilità di partecipare al GF Vip, e in merito afferma:

“Se mi piacerebbe fare il GF? Sì, molto! Quando sono tornato a casa ho letto i commenti delle persone che dicevano di volermi vedere lì perché sarei un gieffino che farebbe divertire ma anche discutere. Ormai mi definiscono “il pettegolo” dell’Isola, quindi in fatto di dinamiche non mi tirerei indietro, mi piace affrontarle, andare a fondo e smascherare. Gli altri naufraghi invece dicevano che loro odiano fare i reality e che quindi non farebbero mai il GF Vip. Eppure hanno accettato di fare L’Isola dei Famosi, il reality più duro di tutti. E questo la dice lunga sulla loro obiettività, sincerità e coerenza. Quanto ci scommettiamo che tra i naufraghi di questa edizione qualcuno farà il GF Vip in futuro?”.

Ma non è finita. Gian Maria Sainato infatti rivela anche alcuni aneddoti accaduti a telecamere spente, e a riguardo racconta:

“Ne ho più di uno, ma più di tutti il bagno di me ed Helena nudi, che seppur è stato ripreso dalle telecamere non è stato mandato in onda nemmeno censurato; o le grandi offese che si facevano i naufraghi appena il cameraman andava a cambiare la batteria quando era scarica. Era il momento perfetto per chi voleva sfogare cattiverie sull’altro, offendere ma senza essere ripreso (facile così eh?!)… E di offese pesanti, ma di quelle pesanti, ce ne sono state”.