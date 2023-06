NEWS

Andrea Sanna | 24 Giugno 2023

Giulia Salemi Pierpaolo Pretelli

La proposta di Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono tra le coppie più amate nel mondo dello spettacolo. I due, che si sono conosciuti nell’iconica edizione del GF Vip 5, hanno attraversato anche momenti complessi ma pian piano sono riusciti a superarli insieme.

Spesso è balzata alle cronache la possibilità che Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi presto convoleranno a nozze, ma entrambi sebbene sognino un futuro insieme vogliono procedere per gradi, come giusto che sia. Nelle scorse ore però se n’è tornato a parlare in occasione dell’ospitata del modello a La Vita in Diretta.

Nel corso della puntata si è parlato di quanto siano più frequenti le proposte di matrimonio durante i concerti (pensiamo per esempio al live dei Coldplay in cui si è verificata una scena simile) o nel corso di una partita di calcio. Così Alberto Matano ha cercato di capire da Pierpaolo Pretelli se, per caso, anche lui e Giulia Salemi stanno pensando al matrimonio.

Pierpaolo ha scherzato sull’argomento, anche se ha ammesso con un sorriso che i tempi sono maturi per fare la proposta alla sua fidanzata: “Le proposte di matrimonio negli stadi? Mi hanno rubato l’idea, ma io farò qualcosa di più originale”, ha detto Pierpaolo Pretelli per poi avanzare qualche curioso suggerimento: “Magari lo faccio alla sagra della salsiccia, con Gigione che canta. Lì chiederò alla mia fidanzata di sposarmi. Come la prenderà? Eh, si accontenterà”.

A seguire, sempre Pierpaolo Pretelli ha detto che presto andrà al concerto dei Coldplay con la sua fidanzata e chissà non possa accadere qualcosa: “Magari con Giulia proverò anche io a fare la proposta al concerto dei Coldplay. Fammi sentire prima un altro paio di concerti e poi deciderò. Se i tempi non sono maturi? Forse sono pure maturi, ma fatemi prima fare due calcoli economici”.

Tvb anche se ci avvisi un minuto prima 💕 #prelemi pic.twitter.com/uk10m9cyVf — NERAH (@headandthoughts) June 23, 2023

Le parole di Pierpaolo Pretelli sono velocemente circolate sul web e i fan Prelemi sognano questo magico momento! In qualsiasi modo avverrà sicuramente Pierpaolo sorprenderà Giulia e tutti noi.