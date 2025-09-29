Con un lungo post Giancarlo Magalli ha voluto rispondere a Katia Ricciarelli dopo le sue dichiarazioni a Verissimo su di lui e su Pippo Baudo. Cosa ha detto il conduttore.

La replica di Giancarlo Magalli

Dopo le dichiarazioni di Katia Ricciarelli a Verissimo, dove la cantante lirica è tornata a parlare del suo legame con Pippo Baudo e lanciato delle stoccate a Giancarlo Magalli, ci sono dei risvolti. L’ex conduttore de I Fatti Vostri ha deciso di rispondere pubblicamente. Lo ha fatto con un lungo post pubblicato su Facebook, con l’intento di chiarire la sua posizione nella vicenda:

“Cara Katia, ti rispondo su Facebook, che è uno spazio pubblico, dato che tu hai parlato di me a Verissimo, che è anch’esso pubblico”, ha esordito Magalli, sottolineando come tra loro ci sia un legame di lunga data. “Noi ci conosciamo da 54 anni, da quel lontano 1971, quando venni nella tua città come giovane regista Rai a girare un servizio su di te. Quindi ho conosciuto te molto prima di conoscere Pippo”.

Ma il punto centrale del post riguarda la difesa della memoria di Pippo Baudo, con il quale Magalli dice di aver avuto “un’amicizia forte e duratura”. Secondo lui, alcune affermazioni fatte da Katia Ricciarelli non corrisponderebbero alla realtà: “Non mi permetterei di definirle bugie, ma non sono i fatti per come li conosco io”.

Le parole del conduttore

Il conduttore ha poi voluto chiarire due episodi: quello relativo alla segretaria di Baudo, Dina Minna, e quello del ricovero al San Raffaele:

“Mi ha solo colpito che per parlare con Pippo tu ti rivolgessi a Dina, che non hai mai amato molto, anziché usare il suo numero privato. E riguardo l’operazione, mi disse che ti presentasti tre giorni dopo, e da lì nacque una lite”.

Infine, Magalli ha risposto con ironia a una frase della Ricciarelli a Verissimo, dove aveva detto che vorrebbe “prenderlo a sberle”: “A questo non credo. Penso piuttosto che ti interessi mantenere viva una polemica che ti consente di andare ospite, penso retribuita, in vari programmi. Offerta che ho ricevuto anch’io, ma ho rifiutato perché odio la polemica”.

Il post Facebook di Giancarlo Magalli

Il post si chiude con un gesto distensivo: “Ricambio le tue sberle con un abbraccio e spero che tutto finisca qui”, ha concluso Giancarlo Magalli. Ci sarà un segno di pace tra le parti? Ovviamente Novella2000.it resta a disposizione in caso di eventuali repliche.