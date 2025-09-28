A Verissimo Katia Ricciarelli si è lasciata andare a un lunghissimo sfogo, in cui ne ha avute un po’ per tutti: “Mi sono sentita tradita da Pippo, doveva dirmelo. Magalli? È cattivo….”

Lo sfogo di Katia Ricciarelli

Dopo la puntata di Amici 25 con la formazione della classe, abbiamo assistito a un nuovo appuntamento con Verissimo. Trasmissione che si è aperta con un duro sfogo di Katia Ricciarelli. Dopo l’intervento di due settimane fa e le parole di Alessandro Baudo, la cantante lirica è tornata a dire la sua. Come un fiume in piena ne ha avute un po’ per tutti:

“Sono molto triste, delusa e arrabbiata per coloro che si permettono di giudicare e non sanno come sono andate le cose. Devi dare alla persona criticata e insultata la possibilità di difendersi. Dopo l’intervista qui sono stata molto attaccata. Non ho letto nulla ma me l’hanno detto. Specie se ciò arriva da chi si professava amico”.

Katia Ricciarelli ha aggiunto che fino a questo momento aveva preferito mantenere il silenzio, perché la sua famiglia era Pippo Baudo: “A me certe cose non le hanno dette e scoperte dopo tanti anni”.

In seguito la cantante lirica ha avuto da ridire sul fatto che gli sia stato nascosto in passato che Pippo Baudo aveva un figlio:

“Doveva dirmelo subito. Quando l’ho saputo è stato dopo che è uscito sui giornali. Lui a me ha detto che non sapeva nulla. Mi sento tradita e offesa. Sul figlio Alex mi ha nascosto la verità, io non ce l’ho con Alex, con lui ci parlo. Questa cosa non detta è gravissima”.

“Mi hanno detto di tacere, ma quando ero ancora la moglie di Pippo, a me certe cose non andavano bene. Ho fatto una cosa che non avrei dovuto. Avevo ingaggiato un investigatore privato ed è venuta fuori la storia che aveva due appartamenti intestati alla segretaria. Ma non mi ha detto niente”, ha proseguito Katia Ricciarelli.

Sull’eredità Katia Ricciarelli ha detto di non esserne interessata, perché non ha mai avuto bisogno di questo. “Mi è sembrato fuori luogo, ma sono fatti loro. La diffida mi è arrivata perché non volevano ne parlassi”, ha aggiunto.

Nel suo discorso la Ricciarelli ha affermato che alcune persone sapevano tutto, ma hanno preferito tacere: “Sapendolo potevano avere la delicatezza di dirmi del figlio che aveva Baudo. Ora chi sparla sono quelli che dovrebbero stare zitti, non andare ospiti altrove e lanciare veleno. Mi devo difendere”.

“Non è vero che Pippo non mi voleva parlare. Lui avrebbe voluto farlo, ma non dipendeva da lui. Io dovevo passare da lei (la segretaria ndr) e diceva ‘glielo dirò’. A me interessa che la cosa finisca qui. Sono rimasta male che mi abbia trattata così”, ha proseguito Katia Ricciarelli.

L’attacco a Giancarlo Magalli

Successivamente Katia Ricciarelli si è tolta anche più di un sassolino dalla scarpa contro Giancarlo Magalli, il quale ha raccontato a Oggi i presunti motivi della fine delle nozze tra la cantante lirica e Pippo Baudo.

“Volevo dire al signor Magalli, prima di parlare e di sparlare delle trasmissione, che pensasse ai cavoli suoi. Io la cattiveria non la tollero. Lui non era al corrente di tante cose come io delle sue perché non mi interessa. Io una volta mi sono permessa in una trasmissione di dirgli che è cattivo e glielo dico anche ora”.

“Una sberletta gliela darei a Magalli, poi magari gli dò un bacio, ma prima una sberletta”, ha aggiunto ma è stata redarguita da Silvia Toffanin: “Guarda che questa cosa è pesante, ti prendi la responsabilità”, Senza troppi giri di parole, però, Katia ha detto: “Sì sì, mi prendo la responsabilità di quello che dico”.

“Con la signora Minna chiarire? No, sono stata troppo ferita”, ha concluso Katia Ricciarelli.

Chiaramente Novella2000.it resta a disposizione nel caso in cui le parti coinvolte si sentissero il dovere di intervenire.