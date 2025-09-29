Viste le insinuazioni sul web, Andrea Delogu risponde con fermezza alle voci su una presunta relazione con il ballerino Nikita Perotti durante la partecipazione a Ballando con le Stelle. Dopo il commento di un utente che alludeva alla sua attrazione per i “toyboy”, la conduttrice ha voluto fare chiarezza.

La replica di Andrea Delogu su Nikita Perotti

Ogni edizione di Ballando con le Stelle suscita sempre interesse romantico nel pubblico, che sogna di vedere nascere amori tra concorrenti e maestri di ballo. Un po’ come accaduto per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Non fa eccezione l’edizione in corso, dove una delle coppie più chiacchierate è quella formata da Andrea Delogu e il giovane maestro Nikita Perotti.

Durante la prima puntata hanno catturato l’attenzione non solo per la loro bravura, ma anche per la complicità che ne è emersa. Un’intesa che non è sfuggita nemmeno ai giudici: Fabio Canino ha chiesto apertamente se entrambi fossero single, una domanda che ha suscitato un certo imbarazzo.

Il gossip non ha tardato a farsi largo anche sui social, dove alcuni utenti hanno ipotizzato una possibile relazione tra Andrea Delogu e Nikita Perotti. La conduttrice, reduce dalla fine della relazione con Luigi Bruno, di 17 anni più giovane, è stata bersagliata da un commento in particolare: “Io temo che si metteranno insieme, anche perché a lei il toyboy piace”.

La replica di Andrea Delogu non si è fatta attendere. Su X ha condiviso il commento, sostenendo: “Mamma mia ragazzi, uscite da sto loop, vi prego. Ci si innamora delle persone, non della loro età.”

Post Instagram Andrea Delogu

Un messaggio chiaro, che vuole mettere fine alle illazioni e spostare l’attenzione su ciò che davvero conta: il loro percorso a Ballando con le Stelle. Andrea Delogu ha dimostrato ancora una volta di non avere bisogno di giustificarsi per le sue scelte, private o professionali.

Intanto, il pubblico continua a seguire la coppia con curiosità, ma lei è stata netta: nessun flirt, solo tanto feeling nel ballo!