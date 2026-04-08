Personal coach dei vip, Gianluca Berdini, che allena il tanto chiacchierato re dei paparazzi Fabrizio Corona e il popolare, super-tatuato e talentuoso pianista milanese Medellin The Rebel, continua a essere uno dei professionisti di fitness più affermati e ricercarti del maceratese, soprattutto dallo star system e dagli influencer. Conosciamolo meglio.

Gianluca Berdini, tutto sul personal coach più amato (e cercato) dai vip

Nato a Civitanova Marche, classe 1981, Gianluca Berdini ha iniziato a praticare sport nel 1999, all’età di diciotto anni. Dopo solo cinque mesi l’istruttore della palestra che allora frequentava lo convinse a partecipare a una competizione di body building. Fu così che nell’aprile del 2000 salì per la prima volta sul palco del campionato marchigiano I.F.B.B. classificandosi quarto. Successivamente consegue il diploma come istruttore di body building con la F.I.P.C.F e di personal trainer CSEN e inizia a lavorare presso la palestra Corallo Club di Civitanova Marche e Super Gym di Macerata, diventando un punto di riferimento nel panorama sportivo marchigiano, specialmente per il gentil sesso, tra cui vanta una clientela molto numerosa.

Nel frattempo prosegue la sua carriera competitiva conquistando innumerevoli traguardi. Nel 2005, al Campionato italiano ILBB, raggiunge il titolo assoluto e nel 2006 inizia a gareggiare con la WABBA-CSEN (World Amateur Body Building Association) vincendo il Campionato italiano, ottenendo un quarto posto al Campionato europeo in Germania e classificandosi quinto al Mondiale in Grecia. Di seguito, nel 2008, trionfa alla selezione per il Campionato europeo a Verona e si aggiudica il terzo posto al Campionato europeo in Portogallo. Nel 2011 torna in pedana con la I.F.B.B. vincendo il prestigioso titolo italiano nella categoria medi.

All’Arnold Classic Europe, invece, si piazza al settimo posto e si porta a casa il trofeo Due Torri con la terza posizione. Nel 2015 partecipa al Campionato del mondo I.B.F.A. conquistando il quarto posto, e poi ancora con la I.F.B.B. per poi vincere anche il Grand Prix titano di San Marino e aggiudicarsi il quarto posto a Mr Olympia Europe, sempre a San Marino, nel 2016. Dieci anni dopo approfondisce le sue competenze tecniche e si laurea in Scienze motorie.