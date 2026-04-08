Nell’ultima puntata di “Falsissimo” Fabrizio Corona ha preso di mira (a sorpresa) Belen Rodriguez, accusandola di essere scesa “a patti con il potere” accettando l’invito ad “Amici” di Maria De Filippi. Ecco tutti i dettagli.

Fabrizio Corona, nel mirino ora Belen: la nuova inchiesta

Fabrizio Corona senza freni. Nell’ultima puntata di “Falsissimo“, pubblicata lo scorso 6 aprile, l’ex re dei paparazzi, dopo aver chiuso definitivamente il caso legato ad Alfonso Signorini, si è scagliato contro Belen Rodriguez, tra l’altro sua ex fidanzata. La puntata, che nel giro di poche ore aveva già superato le 250mila visualizzazioni, si è aperta come detto con la chiusura del caso Signorini: “ci ho messo 3 mesi e 4 puntate. Chiudo qui questa inchiesta perché devo continuare a fare informazione e produrre nuove inchieste.” Poi, a sorpresa, Corona ha fatto il nome della showgirl argentina. Ma, come mai? Perché l’ex re dei paparazzi ha deciso di aprire una inchiesta su Belen?

Fabrizio Corona contro Belen Rodriguez: “Accordi col potere, ora parlo io”

Chiuso, a quanto pare definitivamente, il caso del cosiddetto “sistema Signorini”, Fabrizio Corona ha preso di mira Belen Rodriguez. Ma, come mai? L’ex re dei paparazzi, nell’ultima puntata di “Falsissimo“, ha accusato la showgirl argentina di essere scesa a patti con il potere accettando l’ospitata ad Amici di Maria De Filippi. Ma ecco le parole dell’ex re dei paparazzi: “Toccherà anche a lei ora che è scesa a patti con il potere, pagando il prezzo del successo, ovvero accettando l’invito di Maria De Filippi.” Corona si riferisce alla puntata del 28 marzo, dove la showgirl argentina è stata appunto ospite del talent show Mediaset. E, secondo Corona, l’ospitata sarebbe stata una mossa strategica, in quanto recentemente lui stesso aveva sostenuto che tra Belen e la De Filippi non scorresse buon sangue. Quindi, l’ospitata, sarebbe servita semplicemente per mettere a tacere queste voci.

Fabrizio Corona e Belen Rodriguez: come sono i rapporti oggi?

Ha sorpreso un pò tutti il fatto che Fabrizio Corona abbai deciso di scagliarsi contro Belen Rodriguez, con la quale non solo ha vissuto una storia d’amore importante, ma con la quale sembrava, in linea generale, che i rapporti fossero piuttosto buoni. Anzi, sino a oggi, l’ex re dei paparazzai aveva lasciato intendere di non voler “toccare” la Rodriguez, proprio visto il loro legame. Cosa è cambiato? Come mai Fabrizio ha deciso di prendere di mira proprio Belen? Al momento la risposta non è chiara, staremo a vedere intanto se la stessa showgirl ribatterà in qualche modo alle accuse dell’ex fidanzato.