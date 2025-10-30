Spunta una segnalazione inaspettata su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: si parla già di crisi per i due ex protagonisti di Uomini e Donne.

La segnalazione su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri

Si continua a parlare di Martina De Ioannon e di Gianmarco Steri. Da qualche giorno a questa parte, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno ripreso a frequentarsi e in rete è scoppiato il caos. In molti infatti hanno duramente attaccato gli ex tronisti e non è mancata anche la reazione di Ciro Solimeno e di Cristina Ferrara. Steri nel mentre ha fatto sapere che, al momento, lui e la De Ioannon non sarebbero una coppia e che tra loro ci sarebbe solo una conoscenza in corso.

Ieri intanto a Uomini e Donne lo stesso Gianmarco ha avuto un faccia a faccia con Ciro e Cristina, durante il quale i toni si sono scaldati. Solimeno e la Ferrara hanno infatti mosso precise accuse ai due e a quel punto Steri ha cercato di far valere le sue ragioni, svelando cosa sarebbe accaduto in realtà. La puntata nel mentre ha registrato il boom di ascolti, segno che l’Italia intera si è appassionata alla vicenda.

In attesa di scoprire cosa accadrà nei prossimi giorni, in queste ore è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che ha spiazzato tutti quanti. Secondo una segnalazione riportata da Amedeo Venza, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sarebbero già in crisi. I due infatti ieri sarebbero stati avvistati a Roma e pare che tra loro ci fosse un evidente distacco. Attualmente però non è ancora ben chiaro cosa sia accaduto e i diretti interessati non sono intervenuti per fare chiarezza sulla situazione.

Di certo anche nei giorni a venire si continuerà a parlare di Martina e Gianmarco e in tanti sono curiosi di scoprire come proseguirà la loro frequentazione.

