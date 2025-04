Oggi nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne è stata mandata in onda l’esterna che Gianmarco ha fatto con Francesca. A un tratto però il tronista non è riuscito a trattenere l’emozione ed è scoppiato in lacrime.

Lacrime per Gianmarco a Uomini e Donne

Oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e come al solito non è mancato un blocco dedicato al Trono Classico. In questi mesi a sedere sull’ambita poltrona rossa è Gianmarco Steri, che dopo la fine della conoscenza con Martina De Ioannon ha iniziato un nuovo percorso, stavolta nel ruolo di tronista. Come è noto, per il giovane protagonista del dating show sono arrivate in studio migliaia di corteggiatrici. Da qualche settimana a questa parte però il cerchio si è naturalmente ristretto e sono state in particolare tre persone a far breccia nel cuore di Gianmarco.

In queste ore Steri ha però avuto una forte discussione con Francesca, che era intenzionata a lasciare la trasmissione. I due tuttavia hanno avuto modo di chiarirsi e hanno così deciso di darsi un’altra chance. Oggi come se non bastasse è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha sorpreso tutti.

Proprio nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne è stata mostrata l’esterna di Gianmarco e Francesca, che si sono finalmente riavvicinati. A un tratto però la corteggiatrice ha chiesto a Steri: “Mi spieghi perché sei così diffidente?”. A quel punto Gianmarco non è riuscito a trattenere l’emozione e dopo aver affermato: “Non riesco a dirlo”, è scoppiato a piangere. Pronto l’intervento di Francesca, che ha abbracciato dolcemente il tronista.

In studio nel mentre Steri ha commentato l’esterna con la sua corteggiatrice e in rete hanno iniziato a ipotizzare che potrebbe essere proprio Francesca la sua scelta. Ma come terminerà il percorso di Gianmarco? Non resta che attendere per scoprirlo.