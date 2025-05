Arrivata come corteggiatrice per Gianmarco Steri, ecco chi è Cristina Ferrara di Uomini e Donne: età, origini, fidanzato, che lavoro fa e Instagram dove poterla seguire.

Chi è Cristina Ferrara

Nome e Cognome: Cristina Ferrara

Data di nascita: 15 marzo 1997

Luogo di nascita: Napoli

Età: 28 anni

Segno zodiacale: Pesci

Professione: assistente in un centro medico

Fidanzato: Cristina ha intrapreso una conoscenza con Gianmarco Steri

Tatuaggi: Cristina ha dei tatuaggi

Profilo Instagram: @cristinaynaferrara

Cristina Ferrara età e origini

Qual è la data di nascita e le origini di Cristina Ferrara di Uomini e Donne? Quanti anni ha? La corteggiatrice di Gianmarco Steri è nata a Napoli il 15 marzo 1997 sotto il segno zodiacale dei Pesci. La sua età è di 28 anni.

Dalla sua biografia di Facebook e di Instagram c’è sempre un riferimento all’Argentina, questo potrebbe quindi stare a significare le sue origini.

Vita privata

Soffermiamoci invece sulla vita privata. Cristina Ferrara ha un fidanzato? Non sappiamo molto delle relazioni precedenti, ma oggi dopo la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, la corteggiatrice ha intrapreso una conoscenza con il tronista.

Per ora non ci sono nemmeno grandi informazioni sui genitori di Cristina Ferrara, anche se sua madre l’ha spesso difesa dalle accuse di segnalazioni giunte in trasmissione.

Dove vive Cristina Ferrara di Uomini e Donne? La corteggiatrice di Gianmarco Steri vive a Milano. Adesso che ha intrapreso la conoscenza con il tronista però di sicuro si divideranno per l’appunto tra Milano e Roma.

Dove seguire Cristina di Uomini e Donne: Instagram e social

Su Facebook con un profilo privato e su Instagram è possibile seguire Cristina Ferrara. Specialmente sul secondo social citato è molto seguita e il numero è destinato a crescere dopo la partecipazione a Uomini e Donne.

Nei suoi post è possibile capire quanto sia appassionata ai viaggi, quanto ami uscire con gli amici e non solo. Ci sono dei post dedicati ai suoi genitori, così da sottolineare il forte legame che li unisce, così come altre immagini in compagnia di persone a lei cara.

Peraltro Cristina Ferrara è molto amica di un ex volto del programma di Canale 5, parliamo di Rama Lila, ex corteggiatrice nel 2014 del tronista Jonas.

Sbirciando sui social chiaramente è possibile trovare anche le foto di Cristina Ferrara prima e dopo la notorietà.

Carriera

Che lavoro fa Cristina di Uomini e Donne e cosa conosciamo a proposito della sua carriera al di fuori della TV? In base a quanto reso noto, la Ferrara si è prima diplomata in danza, poi ha proseguito il percorso di studi iscrivendosi all’Università. Questo le ha permesso di laurearsi in design. Oggi lavora come assistente in un centro medico.

Cristina Ferrara a Uomini e Donne

Nel 2024 dopo l’arrivo di Gianmarco, Cristina Ferrara è scesa come corteggiatrice a Uomini e Donne. La protagonista del dating show ha incuriosito il tronista, che ha deciso di portarla fino all’ultima puntata insieme a Nadia Di Diodato.

A Uomini e Donne ricordiamo che tra gli opinionisti ci sono Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Il percorso di Cristina a Uomini e Donne

Chi ha scelto Gianmarco Steri? È questa la domanda che in tanti si pongono dopo avere visto il percorso a Uomini e Donne della corteggiatrice Cristina Ferrara e della sua “rivale” in amore Nadia Di Diodato.

La corteggiatrice infatti è arrivata in studio e ha subito attirato l’attenzione del tronista. Nonostante i due si siano trovati bene insieme, non è mancato qualche momento di dubbi e tensioni, dovuti anche a qualche segnalazione giunta a Uomini e Donne.

Alla fine dell’avventura nel dating show, però Gianmarco Steri ha scelto di proseguire la sua conoscenza fuori da Uomini e Donne con Cristina Ferrara.