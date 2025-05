A Uomini e Donne Nadia Di Diodato l’abbiamo conosciuta nelle vesti di corteggiatrice di Gianmarco Steri. Conosciamola meglio in questo articolo tra età, cognome, vita privata, fidanzato, lavoro e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Nadia Di Diodato

Nome e Cognome: Nadia Di Diodato

Data di nascita: 18 novembre (non sappiamo l’anno preciso)

Luogo di nascita: È originaria di Intermesoli, una frazione in provincia di Teramo

Età: Dovrebbe essere poco più che 20enne

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: studentessa universitaria e scrive per un giornale online

Fidanzato: Nadia è single

Tatuaggi: Nadia ha diversi tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @dd_nadia

Nadia Di Diodato età e biografia

Qual è il cognome di Nadia di Uomini e Donne e qual è la sua età? La corteggiatrice di Gianmarco si chiama Nadia Di Diodato. Non sappiamo dov’è nata di preciso, ma la sua data di nascita dovrebbe corrispondere al 18 novembre (non conosciamo l’anno), sotto il segno dello Scorpione. Dovrebbe avere una 20ina d’anni.

La giovane protagonista è originaria di Intermesoli, una frazione in provincia di Teramo. Per quanto riguarda il percorso di studi sappiamo che ha frequentato il Liceo Classico Dante Alighieri, a Roma, dove si è iscritta all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e dove vive attualmente.

Vita privata

Per quanto riguarda invece la vita privata di Nadia Di Diodato, non sappiamo granché. Ovviamente vista la sua partecipazione a Uomini e Donne è single.

È molto legata alla sua famiglia e alle sue origini.

Dove seguire Nadia di Uomini e Donne: Instagram e social

Benché abbia un profilo Facebook, al momento inattivo, Nadia Di Diodato è presente su Instagram ed è possibile anche leggere i suoi articoli sul giornale online per cui scrive.

In ogni caso sui suoi profili sono presenti tanti momenti legati alla sua vita, dagli studi universitari per passare alle amicizie, ai viaggi e non solo…

Carriera

Mentre sappiamo che lavoro fa Cristina di Uomini e Donne (è assistente in un centro medico), di cosa si occupa invece Nadia? Oltre a essere studentessa universitaria presso l’Università La Sapienza di Roma, scrive per un giornale online.

Nadia Di Diodato a Uomini e Donne

Uomini e Donne è la prima apparizione TV di Nadia Di Diodato. La corteggiatrice ha partecipato al dating show per conquistare il cuore del tronista Gianmarco Steri.

Presente in studio con lei anche Cristina Ferrara. Ma solo una delle due ha avuto la meglio.

Ricordiamo infine che nel programma in qualità di opinionisti ci sono Tina Cipollari, Tinì Cansino e Gianni Sperti.

Il percorso di Nadia a Uomini e Donne

A Uomini e Donne Nadia Di Diodato come se l’è cavata? Scesa per corteggiare Gianmarco Steri si è subito fatta notare. La ragazza ha attirato l’attenzione del tronista e da qui ha avuto inizio la loro conoscenza.

Ovviamente come ogni frequentazione Nadia ha vissuto degli alti e bassi con il tronista Gianmarco, a causa di alcune segnalazioni ricevute, ma non solo. Ovviamente la corteggiatrice ha dovuto vedersela con la “rivale”, Cristina Ferrara.

Per quanto in tanti fossero convinti che Gianmarco avrebbe scelto Nadia, chi ha scelto davvero? A Uomini e Donne Nadia è la non scelta e ad avere la meglio è stata Cristina.