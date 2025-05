Durante il pomeriggio di oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dove Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta. Ma chi ha scelto tra Cristina e Nadia? Ecco la mossa del tronista…

Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco

Giungono importanti novità dalla registrazione di Uomini e Donne di oggi, domenica 11 maggio. Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta. L’unico tronista rimasto in corsa, dopo un’annata non particolarmente fortunata per i suoi colleghi di poltrona, ha concluso la sua avventura svelando con quale delle due corteggiatrici ha deciso continuare la conoscenza. E la scelta ha spiazzato in tanti, a quanto pare.

A darci tutte le notizie del caso, come sempre, è LorenzoPugnaloni.it che ha reso nota nel dettaglio la giornata vissuta dal protagonista del dating show di Canale 5. Arrivato in studio a Uomini e Donne, il tronista ha dato il suo responso finalmente. Gianmarco dunque ha avuto modo di incontrare le due corteggiatrici rimaste per lui e svelato con chi tra loro avrebbe voluto conoscersi fuori dalle telecamere.

Tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, Gianmarco Steri ha scelto quest’ultima. Una mossa La redazione ha reso omaggio al tronista con una lettera e lui ne ha scritta una per Maria De Filippi.

In studio erano ospiti tutti gli amici di Gianmarco. Nadia secondo quanto trapela dalle prime anticipazioni di Uomini e Donne pare non l’abbia presa bene e ci sarebbe dunque rimasta molto male, tanto da arrabbiarsi. La Di Diodato indossava un vestito blu, mentre la sua rivale Cristina un abito grigio/argento (glitterato).

L’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari si sarebbe schierata contro la non scelta Nadia.

Si è parlato anche del Trono Over, come si legge dalle anticipazioni di Uomini e Donne e non solo della scelta fatta da Gianmarco. In ogni caso si prospetta una puntata scoppiettante!