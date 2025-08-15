È nata Camilla, la prima figlia di Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi: “Il nostro miracolo”, ha scritto il campione sui social

Bellissima notizia da parte di Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi sono diventati genitori per la prima volta con la nascita di Camilla! Il campione olimpico ha condiviso la gioia sui social con un messaggio emozionante: “Il nostro miracolo”.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi sono genitori

Lieto annuncio arrivato finalmente dopo tanta, tantissima attesa. Gianmarco Tamberi è diventato papà per la prima volta. Il campione olimpico di salto in alto e sua moglie Chiara Bontempi hanno accolto con gioia la nascita della loro prima figlia, Camilla. La piccola è venuta al mondo il 14 agosto alle 14:15 presso l’ospedale Salesi di Ancona, come riportato dall’Ansa.

La notizia è stata accolta con entusiasmo da fan, amici e colleghi del mondo dello sport e dello spettacolo. In tanti si sono riversati sul profilo di Gianmarco Tamberi per porgere un dolce pensiero a riguardo.

Nei mesi scorsi Tamberi aveva già condiviso pubblicamente la gioia per la gravidanza. A febbraio l’annuncio dell’attesa, mentre a marzo la coppia aveva rivelato il sesso della bambina. Nelle ore precedenti al parto, l’atleta aveva pubblicato una storia su Instagram, scrivendo: “Sei forte da matti amore mio”, rivolgendosi alla moglie e mostrando una foto della stanza d’ospedale, lasciando intendere che il grande momento fosse imminente.

Poche ore dopo la nascita, Gimbo ha condiviso un’immagine molto emozionante sui social, in cui si vedono la sua mano e quella minuscola di Camilla, accompagnata da parole semplici ma cariche di amore: “Il nostro miracolo. Benvenuta al mondo Camilla Tamberi Bontempi. Ti doneremo tutto l’amore che abbiamo”.

Tra i tanti messaggi ricevuti, aggiungiamo anche quelli da parte della redazione di Novella2000.it e Novella 2000, che augurano alla coppia tanta felicità e danno un caloroso benvenuto alla piccola.

Per Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, sposi dal 2022, si apre ora una nuova fase della vita: non solo quella di genitori, ma anche quella di una famiglia ancora più unita e felice. Auguri!