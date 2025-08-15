Con un comunicato sui social il noto cantautore Fabio Concato ha informato tutti di essere costretto ad annullare i concerti estivi a causa di un tumore.

Fabio Concato ha un tumore

Sui social, con un comunicato diretto ai propri fan, Fabio Concato ha annunciato di avere un tumore e per tale ragione si è trovato costretto ad annullare i concerti estivi che aveva in programma. A dare notizia, come detto, è stato proprio lui, con una nota ufficiale, semplice e diretta:

“Cari Amici, devo dirvi che sono stato costretto a interrompere i concerti a fine giugno a causa di un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo. Appena possibile sarà mia premura aggiornarvi in proposito”.

Con queste parole Fabio Concato ha dunque spiegato che sta affrontando al meglio la malattia e di sentirsi molto tranquillo a tal proposito. Non appena ci saranno delle novità ha assicurato che sarà lui stesso a informare il proprio pubblico. A seguire l’artista ci ha tenuto a ringraziare anche tutti coloro che in questo momento gli stanno mostrando amore e vicinanza:

“Ringrazio infinitamente tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo presto e vi abbraccio”.

Storia Instagram Fabio Concato

C’è da dire che già a metà luglio i fan del cantautore si erano resi conto che qualcosa non andava. Lo staff infatti aveva informato che per “motivi di salute e accertamenti medici” sarebbero stati annullati tutti i live previsti per luglio e per agosto. Ieri è arrivata la spiegazione e conferma definitiva di questa scelta: Fabio Concato ha un tumore e ora si sta sottoponendo a tutte le cure del caso.

Tanti i messaggi di vicinanza e affetto giunti all’artista. Novella2000.it e Novella 2000 si uniscono ai tanti auguri di pronta guarigione rivolti al maestro.