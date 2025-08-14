Dopo la bordata di Fedez durante il Red Valley, ecco che è arrivata la pronta replica da parte di Tony Effe. Su Instagram il rapper romano ha postato una storia eloquente e tirato in ballo anche Chiara Ferragni in un certo senso.

Tony Effe risponde a Fedez

Non è tardata ad arrivare, puntuale come sempre, la replica di Tony Effe al dissing di Fedez. Il rapper romano è stato tirato in ballo nella serata di ieri durante il Red Valley di Olbia, concerto che riunisce diverse star della musica. Tra questi proprio Federico Lucia, che non si è risparmiato, trovando la stoccata così del suo ‘nemico giurato‘. Ma cosa è successo e come ha risposto il fidanzato di Giulia De Lellis? Facciamo un attimo il punto della situazione.

Come detto ieri sera Fedez è salito sul palco del Red Valley e ha portato sul palco uno dei suoi brani più celebri “Tutto al contrario”. Nel testo però ha inserito una strofa inedita dove non sembra aver risparmiato proprio nessuno, nemmeno Tony Effe. A lui ha lanciato una precisa bordata: “A Sanremo sembrava Pavarotti”. Parole che non sono sfuggite e in queste ore hanno creato parecchio rumore.

Ma, come previsto, ecco subito Tony Effe che non si è risparmiato nel dire la sua. Il rapper infatti nella sua storia Instagram ha pubblicato questa foto, in cui è raffigurato un murales decisamente eloquente. A questo ha aggiunto una colonna sonora di sottofondo non a caso. Nello specifico, infatti, ha scelto utilizzare “Chiara”, brano che aveva utilizzato proprio lo scorso anno durante uno dei dissing contro Fedez tra i più discussi di quel periodo.

Storia Instagram Tony Effe

Una mossa quella del rapper romano che promette di far discutere. C’è da dire che Fedez era ben consapevole di quello che avrebbe scatenato, tanto che poche ore prima aveva ammesso “so che domani me ne pentirò”. Ora come deciderà di replicare a Tony Effe?