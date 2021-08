1 La foto di Gianmarco Tamberi da bambino

Gianmarco Tamberi, seppur ancora incredulo, in questi giorni sta realizzando la grande impresa realizzata alle Olimpiadi di Tokyo. Il 1 agosto il giovane atleta ha conquistato una prestigiosa medaglia d’oro nel salto in alto, diventando, a pari merito con il collega e amico qatariota Mutaz Essa Barshim, campione olimpico.

Un’impresa straordinaria che porta l’atletica italiana (con 5 medaglie d’oro) sul tetto dell’olimpo e con 40 medaglie totali ottenute nelle varie discipline sportive. Qualcosa di mai visto prima per il nostro Paese, che conferma la grande scia di successi ottenuti dal BelPaese in questi mesi.

Per celebrare al meglio Gianmarco Tamberi, di tanto in tanto, il profilo social Italia Team pubblica contenuti che riguardano l’altista italiano e non solo. Se nei giorni scorsi abbiamo visto una bella foto di Marcell Jacobs da bambino, stavolta l’Italia Team ha voluto regalarci un altro meraviglioso scatto. Ad accompagnare l’immagine un indovinello: “Lo riconoscete? È un campione olimpico”, ha scritto l’account. Molti utenti hanno risposto al quesito, ma in pochi sono riusciti a riconoscere Gianmarco Tamberi. Poco dopo è stata rivelata la soluzione, come potete vedere da questo screen…

Il post Instagram di Italia Team dedicato a Tamberi

Nella foto un piccolo Gianmarco Tamberi indossa dei guantoni da pugile che hanno tratto in inganno i tifosi, scambiandolo per altri campioni che hanno fatto sognare il nostro Paese durante queste Olimpiadi di Tokyo 2020. Il ricordo del passato caricato sui social ha commosso gli utenti, felici di sapere come quel bambino dallo sguardo sognante sia riuscito a raggiungere il suo sogno più grande: vincere l’importante manifestazione sportiva.

Come dicevamo poco prima, l’atletica in queste edizione dei Giochi olimpici ci ha regalato davvero tante emozioni, che Gianmarco ha voluto commentare su Instagram…