1 Le accuse di Gianmaria Antinolfi

Le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip 6 non si sono di certo placate. Come ormai ben sappiamo da settimane c’è stato un punto di rottura definitivo tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge, che sono ai ferri corti. Da tempo i due continuano a scontrarsi, e non sembrerebbe essere più possibile un ricongiungimento. Solo qualche ora fa, proprio prima dell’ultima diretta, c’è stato un nuovo scambio di frecciatine tra Gianmaria e Soleil, che naturalmente non è passato inosservato. La Sorge, col suo solito tono pungente, ha insinuato che Antinolfi faccia parte del cast del Grande Fratello Vip 6 solo per via del flirt avuto con Belen Rodriguez. Queste le dichiarazioni dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne:

“Ti ricordo che quello che si trova qui perché è uscito sui giornali con qualche donna sei tu, di certo non io”.

A quel punto però è arrivata l’inaspettata replica di Gianmaria Antinolfi, che ha lanciato delle precise accuse a Soleil Sorge. L’imprenditore ha infatti insinuato che a organizzare le paparazzate sia proprio l’influencer, facendo riferimento alle foto uscite qualche tempo fa con Andrea Iannone. Come qualcuno ricorderà i due erano stati avvistati insieme e fin da subito i più maliziosi avevano parlato di presunto flirt. Queste dunque le parole di Gianmaria:

“E tu per una paparazzata organizzata da te, pensa un po’, con Iannone. L’hai organizzata tu”.

Gianmaria zittendo la bulletta e dicendole che è lei ad organizzarsi le paparazzate e lo ha fatto anche con Iannone.

Soleil Sorge a quel punto, visibilmente stizzita dalle accuse di Gianmaria Antinolfi, ha evitato di rispondere, mettendo così fine al botta e risposta. Ma andiamo a rivedere cosa dichiarò l’influencer dopo essere stata beccata insieme ad Andrea Iannone.