1 La reazione dell’ex di Gianmaria Antinolfi ai baci con Sophie

È successo. Tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni nella notte al GF Vip è scoppiata la passione. Il manager e l’ex tronista di Uomini e Donne si sono lasciati andare a dei baci piuttosto appassionati, che hanno tenuto incollati i telespettatori alla TV.

Eppure Sophie Codegoni di recente aveva spiegato che non provava alcun tipo di interesse per Gianmaria Antinolfi, sottolineando come non corrispondeva al suo tipo e aggiungendo anche di non provare curiosità nel conoscerlo, se non come amico. Oltretutto i due hanno avuto anche un’accesa discussione che li aveva un po’ allontanati, a tal punto da sparlarsi un po’ alle spalle. Invece ieri sera dev’essere cambiato qualcosa da avvicinarli a tal punto da non trattenersi più.

Atteggiamento che ha destabilizzato un po’ gli altri vipponi che ora si chiedono cosa gli abbia fatto cambiare idea. A commentare l’accaduto, in tutto ciò, è stata anche l’ex fidanzata di Gianmaria Antinolfi. Su Instagram Greta Mastroianni ha postato una storia dove ha condiviso, per l’appunto, il video del bacio tra la sua vecchia fiamma e Sophie Codegoni. Ad accompagnare il tutto un commento eloquente: “Complimenti”, con tanto di emoji degli applausi.

Le storie Instagram di Greta, ex di Gianmaria Antinolfi

Che succederà ora? Interverrà anche in puntata? Sarà curioso scoprire anche la reazione della madre di Sophie Codegoni, dopo le parole non troppo benevole nei confronti di Gianmaria Antinolfi, a seguito delle dichiarazioni di quest’ultimo.

Andiamo a rileggere le sue parole…