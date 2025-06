Giulia Salemi potrebbe tornare al Grande Fratello come inviata social, al posto di Rebecca Staffelli

Secondo i rumor Giulia Salemi potrebbe tornare al Grande Fratello come inviata social, sostituendo Rebecca Staffelli nella prossima edizione. Ecco cosa è emerso a proposito dell’indiscrezione.

Giulia Salemi torna al GF come inviata social?

Tra un gossip e un altro sugli ex concorrenti del reality show (tra amicizie finite e crisi), ne arriva uno particolarmente interessante. Dopo una pausa di due anni, potrebbe esserci un ritorno di Giulia Salemi al Grande Fratello, stavolta ancora nel ruolo di inviata social in studio.

L’indiscrezione arriva da Amedeo Venza, noto esperto di gossip televisivo, che ha svelato come la produzione stia valutando se affidare di nuovo a Giulia Salemi questo ruolo, al posto di Rebecca Staffelli, che nell’ultima edizione si è occupata di leggere e commentare i messaggi del pubblico sui social in tempo reale.

Giulia Salemi, che già nel 2023 aveva ricoperto la figura di inviata social, potrebbe dunque tornare sul palco del reality show dopo essere stata concorrente nella versione Vip del 2018. Il suo nome è tra i papabili proprio in queste settimane di definizione del cast e degli assetti del programma.

L’indiscrezione su Giulia Salemi al Grande Fratello – Storia Instagram Amedeo Venza

Nonostante il suo ruolo nel mondo della televisione e dei social media, la Salemi sta vivendo un periodo particolarmente intenso e ricco di soddisfazioni. Lo scorso gennaio è diventata mamma del piccolo Kian, ma ha voluto subito tornare a lavorare, trovando un equilibrio tra famiglia e carriera.

Attualmente peraltro Giulia Salemi è co-conduttrice insieme ad Amadeus del programma The Cage – Prendi e scappa su Nove, esperienza che definisce “incredibile” e formativa. Inoltre, è la voce narrante di MTV Cribs Italia, un progetto a cui tiene molto, anche per il legame che ha con il format.

Giulia Salemi ha dichiarato in più interviste, come a Il Corriere della Sera, di voler continuare a dedicarsi alla sua crescita professionale senza rinunciare al ruolo di mamma: “Mio figlio è la mia priorità, ma è fondamentale non annullarsi dal punto di vista lavorativo”.

Il possibile ritorno al Grande Fratello di Giulia Salemi rappresenterebbe per lei un’altra importante occasione. Per ora si tratta solo di indiscrezioni e non sappiamo se effettivamente ci sarà questo cambio o meno.