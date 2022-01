GF Vip: Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sempre più vicini

Galeotto fu il bacio a stampo a Capodanno sotto al vischio tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. Il manager napoletano e la modella sono sempre più vicini e trascorrono spesso del tempo insieme nella Casa del GF Vip. Lei, però, a differenza del ragazzo ritornato single dopo la rottura con Greta, ha una frequentazione fuori. La situazione con il coinquilino, però, sembra averla messa un po’ in crisi.

Federica Calemme ne ha parlato con Sophie Codegoni e Miriana Trevisan (e non solo), confessando che sebbene riconosca in Gianmaria Antinolfi un bellissimo ragazzo, non sa se tra loro potrà o meno nascere qualcosa, menzionando poi la persona che ha fuori. La stessa, però, ha capito che il gieffino provi un interesse per lei: “È palese”. A seguire i due in giardino si sono ritrovati a parlare e sono sembrati sempre più vicini.

Come riferisce BlogTivvù, una confidenza è arrivata da Gianmaria Antinolfi, il quale ha confermato l’attrazione verso Federica Calemme, mentre chiacchierava con Alessandro Basciano (i due hanno chiarito dopo la discussione per via della nomination): “Non posso neanche negare che ci sia un’attrazione. È innegabile che noi stiamo veramente bene”, ha detto.

Di diverso avviso, invece, Sophie Codegoni con cui Gianmaria Antinolfi stava provando a costruire qualcosa. Sebbene la loro frequentazione non è andata a buon fine tra i due è rimasto comunque un buon rapporto. Oggi nel primo pomeriggio in veranda si sono ritrovati a parlare proprio di questo e l’ex tronista ha detto di essere felice di come Gianmaria abbia trovato una persona così vicina e simile al suo modo di essere. Insomma la Codegoni sembra fare il tifo per questa ipotetica ‘coppia’.

Dalla sua Gianmaria Antinolfi non ha negato l’interesse per Federica Calemme, ma ha confidato di aver pausa che domani possa uscire dalla Casa, dato che si ritrova al televoto (QUI PER VOTARE IL NOSTRO SONDAGGIO). E voi che ne pensate? Semmai Federica dovesse restare nascerà qualcosa con Gianmaria?

Novella 2000 © riproduzione riservata.