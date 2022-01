1 GF Vip: Gianmaria Antinolfi lascerà il reality?

Le prossime settimane (già da quella che sta per iniziare) potrebbero esserci importanti cambiamenti al GF Vip. Uno riguarda l’abbandono di Manuel Bortuzzo, che già sapevamo, l’altro invece coinvolge Gianmaria Antinolfi. Proprio quest’ultimo ha ammesso a Jessica Selassié che la sua idea sarebbe stata quella di fare ritorno alla sua quotidianità prima della fine di gennaio: “Tra 10 giorni vado via, o 20 massimo insieme a Manu. Questa era l’idea, intorno al 20 o metà massimo”, ha detto in quella circostanza.

Adesso sembrano esserci risvolti a riguardo. L’indiscrezione sul futuro di Gianmaria Antinolfi al GF Vip arriva direttamente da Gabriele Parpiglia che, durante la puntata di Casa Chi, ha spiegato che molto presto l’avventura del partenopeo potrebbe concludersi, spiegandone i motivi: “Quando Gianmaria si è presentato come imprenditore nessuno gli ha dato credito, ma lui lo è davvero ed ha davvero preso un periodo sabbatico per il GF Vip. Tra pochissimi giorni questo periodo terminerà. I proprietari dell’azienda si sono fatti sentire chiedendo cosa vuole fare”.

Ha detto il giornalista a riguardo. Pare, tra l’altro, che ci sia un ultimatum ed entro il 18 gennaio Gianmaria Antinolfi dovrà dare una risposta definitiva: “Entro il 18 gennaio dovrà dare una risposta e se dice di no perderà il suo lavoro. Cosa potrebbe fargli cambiare idea? L’amore per Federica? Ma il prezzo da pagare è perdere il lavoro e penso che lui non rinuncerà. Secondo me perderemo Gianmaria come concorrente”.

Si apprende da IlSussidiario.net. Cosa deciderà dunque di fare Gianmaria Antinolfi ora? Proseguirà il suo cammino al GF Vip oppure farà un passo indietro per tornare alla sua vita di tutti i giorni? Staremo a vedere quale sarà la scelta finale del gieffino.