1 Gianmaria Antinolfi vorrebbe lasciare e su Soleil…

Gli abbandoni al Grande Fratello Vip potrebbero non essere finiti. Dopo l’espulsione di Alex Belli e la decisione di lasciare da parte di Aldo Montano e Francesca Cipriani, sembrerebbe che altri concorrenti potrebbero dire addio al reality. E se nei giorni scorsi a nutrire la voglia di tornare a casa è stato Manuel Bortuzzo, a seguirlo potrebbe essere Gianmaria Antinolfi.

Durante una chiacchierata in cucina con Jessica Selassié (parliamo dell’ultimo dell’anno), Gianmaria Antinolfi ha confessato che vorrebbe lasciare il GF Vip molto presto, non più di 10/20 giorni, dunque entro gennaio: “Tra 10 giorni vado via, o 20 massimo insieme a Manu. Questa era l’idea, intorno al 20 o metà massimo”.

Apprese queste parole la Princess ha replicato dicendo che, se potesse, anche lei farebbe ritorno a Casa, informandolo poi che Manuel Bortuzzo tra pochi giorni lascerà. Il manager napoletano sembrava essere già a conoscenza di questa scelta e infatti se dovesse ‘tardare’ la sua uscita è proprio per il nuotatore. A un certo punto della conversazione, a voce bassa, Jessica Selassié ha spifferato a Gianmaria Antinolfi che anche Soleil Sorge vorrebbe tornare alla sua vita di tutti i giorni: “C’è anche Sole che vuole andare via”. Ecco il video della conversazione tra i due…

Ecco…se Signorini non lo sapeva già, stasera gli viene un colpo ^^

Gianmaria dice a Jessica che vorrebbe uscire tra 10 giorni (quindi il 10/1)…o al massimo quando lo farà Manuel (perchè il piano era uscire insieme) e Jess gli dice che anche Soleil vuole lasciare 😶#gfvip pic.twitter.com/skeytQs9My — Ernesto (@alinoris) December 30, 2021

Non sappiamo se sarà o meno una scelta definitiva, ma se le cose dovessero restare così, Alfonso Signorini potrebbe perdere diversi pezzi del suo cast. Ovviamente, come è già successo, Gianmaria Antinolfi, così come tutti coloro che hanno manifestato questo desiderio, potrebbero cambiare idea.

Nell’attesa di capire se davvero Gianmaria Antinolfi lascerà o meno (così come Soleil Sorge) la Casa del Grande Fratello Vip, le notizie sul napoletano non sono finite qui, specie ora che si è avvicinato a Federica Calemme…