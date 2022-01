La lettera di Soleil Sorge

Siamo nel pieno di una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, e anche stasera non si è potuto fare a meno di parlare del triangolo formato da Alex Belli, da Delia Duran e da Soleil Sorge. Come sappiamo solo qualche giorno fa la modella ha deciso di lasciare suo marito, e tra i due così in diretta c’è stato un nuovo scontro. Nel mentre poco dopo a finire al centro dell’attenzione è stata proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha scritto un’altra lettera ad Alex. Già alcune ore fa avevamo appreso che stasera avremmo scoperto il contenuto del messaggio, e finalmente adesso è arrivata la verità.

Nel corso della sua lettera Soleil ha speso delle bellissime parole per descrivere il suo rapporto con Alex. Tuttavia poco dopo la Sorge ha lanciato un ultimatum a Belli, invitandolo a fare una scelta definitiva. L’ex corteggiatrice ha infatti chiesto all’attore di fare chiarezza dentro di sé, e di decidere se voler stare o meno con Delia Duran.

Giochi, felicità, sintonia… amore? Solei prova a mettere in fila sensazioni, sentimenti e definizioni in una lettera. #GFVIP pic.twitter.com/sB56HRjIIO — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 31, 2022

La modella nel mentre non ha reagito bene alla lettera che Soleil Sorge ha scritto ad Alex Belli, e così tra i tre le tensioni sono salite nuovamente alle stelle. Delia ha infatti affermato di essersi sentirsi presa in giro da suo marito, non essendo a conoscenza del sentimento che l’attore provava per Soleil.

Ma cosa accadrà nei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo.

