1 Gianmaria Antinolfi denuncia Soleil?

Uno dei protagonisti del GF Vip 6 è senza dubbio Gianmaria Antinolfi. Come sappiamo dal primo giorno il gieffino ha fatto discutere per via della sua relazione con Soleil Sorge, e tra i due ci sono stati numerosi scontri. Come se non bastasse in seguito Gianmaria si è avvicinato a Sophie Codegoni, ed era sembrato che tra i due ci fosse una simpatia. Negli ultimi giorni però l’ex tronista ha fatto dietrofront e ha deciso di prendere le distanze da Antinolfi. In queste ore intanto Francesco, fratello di Gianmaria, è stato ospite a Casa Chi e nel corso della chiacchierata ha parlato non solo del percorso del gieffino, ma ha anche fatto chiarezza su alcuni punti. Il dentista infatti ha parlato delle forti frasi che Soleil ha usato nei confronti di Antinolfi, e ha svelato se quest’ultimo potrebbe denunciare la Sorge dopo il GF Vip. Queste le sue dichiarazioni:

“Non dimentichiamoci che Soleil ha usato frasi fortissime nei confronti di Gianmaria. Se potrebbero esserci denunce? Lui non si è preparato adeguatamente all’esperienza Grande Fratello. Mio fratello si è preso un anno sabbatico dal lavoro per fare questa esperienza, per conoscere qualcosa in più di sé stesso, per raccontarsi. Aveva buone intenzioni. Tutto questo svanisce nel momento in cui ti trovi delle persone, anche cattive, che ti dicono cose terribili e ti prendono in giro per qualsiasi cosa tu faccia”.

Per di più Francesco ha anche parlato del comportamento di Sophie Codegoni, che nelle ultime ore ha deciso di allearsi con Soleil Sorge proprio contro Gianmaria Antinolfi:

“Cosa penso di Sophie? Lei non ha mai avuto modo di conoscerlo veramente, è stata una cosa nata e finita così velocemente che non hanno approfondito. Se è strategia la sua? penso di si. Lei è attratta più da Soleil, in senso metaforico, che da mio fratello. In questo momento sarebbe impopolare avvicinarsi a Gianmaria e non a Soleil”.

In queste ore nel mentre Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge sembrerebbero essere arrivati a un accordo. Ma qual è stata la reazione di Alex Belli? Andiamo a rivederla.