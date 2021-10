1 La frase di Soleil Sorge divide il web

Una nuova polemica si è abbattuta intorno a Soleil Sorge per una frase pronunciata nelle ultime ore al Grande Fratello Vip. E no, non riguarda la querelle con Raffaella Fico. L’esternazione incriminata è rivolta a Gianmaria Antinolfi divide il web, che si è totalmente spaccato in due sulla vicenda. Ad intervenire, poi, poco dopo anche lo staff del manager, che ha chiesto provvedimenti disciplinari. Ma cosa è accaduto?

Il rapporto tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi nella Casa del GF Vip è fatto di alti e bassi. Spesso i due si trovano a scontrarsi e dopo la puntata di ieri l’influencer ha continuato a manifestare le sue perplessità nei confronti dell’ex fidanzato, ora vicino a Sophie Codegoni (ma non mancano tensioni tra loro). Dopo la messa in onda di ieri proprio la Sorge si è ritrovata a parlare di lui a tavola insieme ad Alex Belli, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri. Ad un certo punto, nel suo monologo a Soleil è sfuggita una frase che sta facendo tanto rumore:

“Si arrampica come le tarantole quello, come gli scarafaggi, gli butti l’acido e non muoiono, si rinforzano“

Se per un attimo Alex ha riso alle parole di Soleil Sorge, in un secondo momento le ha detto “Sei cattiva” e lei ha ribadito di esserlo. Davide Silvestri, invece l’ha redarguita di non esagerare con le parole, ma la gieffina non sembra essersi premurata troppo della cosa. Anzi.

La frase pronunciata da Soleil Sorge non è passata inosservata tra gli utenti, che si sono divisi sulla questione. La fazione dell’influencer la difende, sostenendo come in realtà non sia voluta essere cattiva, ma i fan di Gianmaria Antinolfi non ci stanno:

“Ha detto che Gian è uno scarafaggio e andrebbe sciolto nell’acido, è inaccettabile una frase del genere con tutte le donne che sono morte in questo modo”, ha scritto qualcuno indignato. E c’è chi ha aggiunto di aver spento la diretta perché dopo queste affermazioni non riusciva più a guardare. Degli altri, come raccolto da Isa & Chia hanno sottolineato come esclamazioni simili vadano oltre il gioco: “A tutto deve esserci un limite, bisogna ricordare che è un gioco. Qui non si tratta di attaccare il personaggio che partecipa al reality ma attaccare con parole orribili una persona. Parole così gravi non devono passare inosservate”

A pronunciarsi a riguardo anche lo staff di Gianmaria, che ha chiesto un intervento nei confronti di Soleil Sorge…