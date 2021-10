Lo staff di Manila Nazzaro attacca Alfonso Signorini

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 19 ottobre 2021 abbiamo visto un nuovo scontro/tentativo di chiarimento tra Manila Nazzaro e Raffaella Fico. Il tutto ruotava intorno alle nomination delle precedenti puntate. Fatto sta che Alfonso Signorini non ha lasciato spiegare fino in fondo le sue ragioni alla conduttrice e al web questo non è per nulla piaciuto. Infatti l’ha interrotta prima per dare la parola alla Fico e poi per dare la pubblicità.

Per tale ragione lo staff della gieffina ha ricondiviso e messo il “mi piace” a un post scritto da un utente sul web. Questo recita, infatti: “Ma Alfonso Signorini che interrompe Manila tutte le volte? A parte che ha rotto il c***o e non deve avere le preferenze, Ma lo sa che è di una maleducazione infinita?!“. Qualcun altro, però, ha anche postato sul proprio profilo, cosa fatta anche del profilo di Manila Nazzaro, una Storia Instagram di Lorenzo Amoruso.

Anche il compagno della Nazzaro si è lasciato andare a dei commenti sulle interruzioni del conduttore del Grande Fratello Vip. L’utente scrive: “Dimmi che sei in******o perché non fanno parlare Manila senza dirmi che sei in******o perché non fanno parlare Manila“. L’ex calciatore, infatti, ha commentato: “Niente, abbiamo capito che Manila non può mai parlare o dare spiegazioni e difendersi da accuse. Perché quando tocca a lei rispondere bisogna cambiare argomento. Grazie Grande Fratello Vip. Diritto di replica non si nega a nessuno“.

Molte altre persone, inoltre, hanno lanciato critiche e lamentale verso il comportamento che Alfonso Signorini avrebbe avuto nei confronti di Manila Nazzaro. In caso di aggiornamenti non esiteremo a informarvi. Continuate a seguirci per tante altre news. Per il video completo cliccate QUI.

